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Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW) купить с доставкой в Москве
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Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW)

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Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW) - фото 1
Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW) - фото 2
Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW) - фото 3
Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW) - фото 4
Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW) - фото 5
Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Основной дисплей
есть
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Количество объективов
2
Угол обзора (градус)
360
Запись видео высокой четкости
5.6K
Максимальное разрешение видеозаписи
4992x2496
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
  • Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW) - фото 1
  • Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW) - фото 2
  • Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW) - фото 3
  • Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW) - фото 4
  • Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW) - фото 5
  • Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732172
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Характеристики

Бренд
GoPro
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Фронтальный дисплей
есть
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Количество объективов
2
Угол обзора (градус)
360
Запись видео высокой четкости
5.6K
Максимальное разрешение видеозаписи
4992x2496
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Таймлапс
Да
Стабилизатор изображения
да
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
5 м (без чехла)
Класс защиты
IP68
Максимальный объем карты памяти
256 Гб
Разъемы
USB Type C
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi, GPS
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х8
Вес, г.
417

Описание товара Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW)

Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW)

Отзывы о товаре Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW)




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Характеристики
Бренд
GoPro
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Фронтальный дисплей
есть
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Количество объективов
2
Угол обзора (градус)
360
Запись видео высокой четкости
5.6K
Максимальное разрешение видеозаписи
4992x2496
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Развернуть
Таймлапс
Да
Стабилизатор изображения
да
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
5 м (без чехла)
Класс защиты
IP68
Максимальный объем карты памяти
256 Гб
Разъемы
USB Type C
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi, GPS
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Описание
Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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