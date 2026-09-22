Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW)
Оригинальный товар
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Характеристики
Основной дисплей
есть
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Количество объективов
2
Угол обзора (градус)
360
Запись видео высокой четкости
5.6K
Максимальное разрешение видеозаписи
4992x2496
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732172
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Фронтальный дисплей
есть
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Количество объективов
2
Угол обзора (градус)
360
Запись видео высокой четкости
5.6K
Максимальное разрешение видеозаписи
4992x2496
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Таймлапс
Да
Стабилизатор изображения
да
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
5 м (без чехла)
Класс защиты
IP68
Максимальный объем карты памяти
256 Гб
Разъемы
USB Type C
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi, GPS
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х8
Вес, г.
417
Описание товара Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW)
Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW)
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Фронтальный дисплей
есть
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Количество объективов
2
Угол обзора (градус)
360
Запись видео высокой четкости
5.6K
Максимальное разрешение видеозаписи
4992x2496
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Развернуть
Таймлапс
Да
Стабилизатор изображения
да
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
5 м (без чехла)
Класс защиты
IP68
Максимальный объем карты памяти
256 Гб
Разъемы
USB Type C
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi, GPS
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Экшн-камера GoPro Max (CHDHZ-203-RW)
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Недорогие, До 10000 р, До 15000 р
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Недорогие, До 10000 р, До 15000 р
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