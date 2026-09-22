Экшн-камера Digma DiCam 970 черная
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Характеристики
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.2
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
12
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
150
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732168
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.2
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
12
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
150
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Таймлапс
Да
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Водонепроницаемость
да
Класс защиты
IP68
Максимальный объем карты памяти
256 Гб
Разъемы
USB Type-C
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi
Микрофон
да
Емкость аккумулятора, мАч
1400
Комплектация
экшн-камера; руководство пользователя; гарантийный талон; крепление на руль; крепление для плоской поверхности; 2 адаптера; Рамка; комплект повязок-бандажей; дополнительный скотч ЗМ; пульт ДУ; аквабокс; кабель для зарядки
Пульт ДУ
да
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х11
Вес, г.
480
Описание товара Экшн-камера Digma DiCam 970 черная
Эта экшн камера 4K создана для съемки в ультравысоком разрешении. Забудьте о компромиссах: детализация и плавность картинки делают её достойным конкурентом таким устройствам, как легендарная камера GoPro или gopro. Каждое видео выглядит так, будто его снимал профессиональный оператор, а благодаря высокой частоте кадров, даже самые динамичные сцены остаются четкими.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Недорогие, До 10000 р, До 15000 р
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.2
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
12
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
150
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Развернуть
Формат видеофайлов
mp4
Таймлапс
Да
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Водонепроницаемость
да
Класс защиты
IP68
Максимальный объем карты памяти
256 Гб
Разъемы
USB Type-C
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi
Микрофон
да
Емкость аккумулятора, мАч
1400
Комплектация
экшн-камера; руководство пользователя; гарантийный талон; крепление на руль; крепление для плоской поверхности; 2 адаптера; Рамка; комплект повязок-бандажей; дополнительный скотч ЗМ; пульт ДУ; аквабокс; кабель для зарядки
Пульт ДУ
да
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Эта экшн камера 4K создана для съемки в ультравысоком разрешении. Забудьте о компромиссах: детализация и плавность картинки делают её достойным конкурентом таким устройствам, как легендарная камера GoPro или gopro. Каждое видео выглядит так, будто его снимал профессиональный оператор, а благодаря высокой частоте кадров, даже самые динамичные сцены остаются четкими.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Недорогие, До 10000 р, До 15000 р
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Недорогие, До 10000 р, До 15000 р
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