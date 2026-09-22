Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo
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Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.5
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
38
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
155
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732164
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.5
Фронтальный дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
38
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
155
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
120 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Формат изображений
JPG, RAW
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
до 20 м без защитного кейса / 60 м с защитным кейсом
Класс защиты
IP68
Максимальный объем карты памяти
1024 Гб
Разъемы
USB Type-C
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi
Емкость аккумулятора, мАч
1950
Комплектация
адаптер, клейкая основа для изогнутых поверхностей, кабель USB Type-C - USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х7
Вес, г.
328
Описание товара Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo
Экшн-камера DJI Osmo Action 6 — это флагманская модель с инновационным квадратным сенсором 1/1,1 дюйма и переменной диафрагмой (f/2.0-f/4.0), предназначенная для высококачественной съемки в различных условиях, от экстремальных приключений до видеоблогов.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Недорогие, До 10000 р, До 15000 р
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.5
Фронтальный дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
38
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
155
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Развернуть
Макс. число кадров при максимальном разрешении
120 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Формат изображений
JPG, RAW
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
до 20 м без защитного кейса / 60 м с защитным кейсом
Класс защиты
IP68
Максимальный объем карты памяти
1024 Гб
Разъемы
USB Type-C
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi
Емкость аккумулятора, мАч
1950
Комплектация
адаптер, клейкая основа для изогнутых поверхностей, кабель USB Type-C - USB Type-C
Страна производитель
Китай
Экшн-камера DJI Osmo Action 6 — это флагманская модель с инновационным квадратным сенсором 1/1,1 дюйма и переменной диафрагмой (f/2.0-f/4.0), предназначенная для высококачественной съемки в различных условиях, от экстремальных приключений до видеоблогов.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Недорогие, До 10000 р, До 15000 р
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Недорогие, До 10000 р, До 15000 р
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