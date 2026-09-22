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Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный купить с доставкой в Москве
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Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный

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Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный - фото 1
Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный - фото 2
Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный - фото 3
Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный - фото 4
Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный - фото 5
Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный - фото 6
Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный - фото 7
Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
черный
Стиль
классика
Форма
квадратная
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
108
Общая длина лейки, мм
232
  • Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный - фото 1
  • Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный - фото 2
  • Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный - фото 3
  • Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный - фото 4
  • Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный - фото 5
  • Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный - фото 6
  • Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный - фото 7
  • Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730869
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
черный
Стиль
классика
Форма
квадратная
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
108
Ширина головки лейки, мм
108
Общая длина лейки, мм
232
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х4х4
Вес, г.
200

Описание товара Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный

Ручной душ Above W — олицетворение баланса форм и геометрии в линейке AM.PM. Коллекция Above играет с пропорциями, чтобы создать ощущение простора и лёгкости. В модели Above W это выражено через более строгую, квадратную форму: строгие грани делают дизайн “архитектурным”. Ручной душ разработан немецким in-house агентством AM.PM, и отражает философию Above — максимум визуального эффекта без лишних деталей. Увеличенный размер ручного душа и точная подача воды превращают каждый приём душа в wellness-процедуру. Дизайн продуман так, чтобы ручной душ идеально гармонировал с другими элементами коллекции. Высокая прочность покрытия Everlast превосходит отраслевые стандарты износостойкости. Поверхность устойчива к царапинам и воздействию влаги, поэтому лейка Above W сохраняет ювелирный блеск даже спустя годы эксплуатации.

Отзывы о товаре Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
черный
Стиль
классика
Форма
квадратная
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
108
Ширина головки лейки, мм
108
Общая длина лейки, мм
232
Страна производитель
Германия
Описание
Ручной душ Above W — олицетворение баланса форм и геометрии в линейке AM.PM. Коллекция Above играет с пропорциями, чтобы создать ощущение простора и лёгкости. В модели Above W это выражено через более строгую, квадратную форму: строгие грани делают дизайн “архитектурным”. Ручной душ разработан немецким in-house агентством AM.PM, и отражает философию Above — максимум визуального эффекта без лишних деталей. Увеличенный размер ручного душа и точная подача воды превращают каждый приём душа в wellness-процедуру. Дизайн продуман так, чтобы ручной душ идеально гармонировал с другими элементами коллекции. Высокая прочность покрытия Everlast превосходит отраслевые стандарты износостойкости. Поверхность устойчива к царапинам и воздействию влаги, поэтому лейка Above W сохраняет ювелирный блеск даже спустя годы эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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