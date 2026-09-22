Лейка для душа AM.PM Above F029W000, хром
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Характеристики
Описание товара Лейка для душа AM.PM Above F029W000, хром
Ручной душ Above W — олицетворение баланса форм и геометрии в линейке AM.PM. Коллекция Above играет с пропорциями чтобы создать ощущение простора и лёгкости. В модели Above W это выражено через более строгую квадратную форму: строгие грани делают дизайн “архитектурным”. Ручной душ разработан немецким in-house агентством AM.PM и отражает философию Above — максимум визуального эффекта без лишних деталей. Увеличенный размер ручного душа и точная подача воды превращают каждый приём душа в wellness-процедуру. Дизайн продуман так чтобы ручной душ идеально гармонировал с другими элементами коллекции. Высокая прочность покрытия Everlast превосходит отраслевые стандарты износостойкости. Хромированная поверхность устойчива к царапинам и воздействию влаги поэтому смеситель Above W сохраняет ювелирный блеск даже спустя годы эксплуатации.
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