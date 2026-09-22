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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун

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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун - фото 1
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун - фото 2
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун - фото 3
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун - фото 4
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун - фото 5
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун - фото 6
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун - фото 7
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун - фото 1
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун - фото 2
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун - фото 3
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун - фото 4
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун - фото 5
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун - фото 6
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун - фото 7
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730741
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
чайник, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х24
Вес, кг.
2.6

Описание товара Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун

Электрочайник KitchenAid — это сочетание элегантного дизайна и современных технологий, которое станет идеальным дополнением для любой кухни. С мощностью 2400 Вт, он быстро нагреет воду, обеспечивая удобство и экономию времени. Чайник имеет объем 1,5 литра, что достаточно для приготовления нескольких чашек вашего любимого напитка. Встроенная подсветка добавляет стиля и помогaет контролировать процесс кипячения. Функция терморегулятора позволяет легко выбрать оптимальную температуру для различных видов чая и кофе, обеспечивая наилучший вкус и аромат. Скрытый нагревательный элемент не только ускоряет процесс нагрева, но и упрощает уход за прибором. Электрочайник выполнен в элегантных черно-серебристых тонах, что придает ему современный и стильный вид. Корпус из сочетания пластика и металла гарантирует прочность и долговечность. Производитель KitchenAid, заслуженный бренд из Китая, позаботился о том, чтобы электрочайник весом 1,5 кг был надежным и удобным в использовании. Этот чайник станет не только практичным приобретением, но и стильной частью вашего кухонного интерьера.

Отзывы о товаре Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
чайник, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник KitchenAid — это сочетание элегантного дизайна и современных технологий, которое станет идеальным дополнением для любой кухни. С мощностью 2400 Вт, он быстро нагреет воду, обеспечивая удобство и экономию времени. Чайник имеет объем 1,5 литра, что достаточно для приготовления нескольких чашек вашего любимого напитка. Встроенная подсветка добавляет стиля и помогaет контролировать процесс кипячения. Функция терморегулятора позволяет легко выбрать оптимальную температуру для различных видов чая и кофе, обеспечивая наилучший вкус и аромат. Скрытый нагревательный элемент не только ускоряет процесс нагрева, но и упрощает уход за прибором. Электрочайник выполнен в элегантных черно-серебристых тонах, что придает ему современный и стильный вид. Корпус из сочетания пластика и металла гарантирует прочность и долговечность. Производитель KitchenAid, заслуженный бренд из Китая, позаботился о том, чтобы электрочайник весом 1,5 кг был надежным и удобным в использовании. Этот чайник станет не только практичным приобретением, но и стильной частью вашего кухонного интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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