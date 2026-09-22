Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EBK чугун
Электрочайник KitchenAid — это сочетание элегантного дизайна и современных технологий, которое станет идеальным дополнением для любой кухни. С мощностью 2400 Вт, он быстро нагреет воду, обеспечивая удобство и экономию времени. Чайник имеет объем 1,5 литра, что достаточно для приготовления нескольких чашек вашего любимого напитка. Встроенная подсветка добавляет стиля и помогaет контролировать процесс кипячения. Функция терморегулятора позволяет легко выбрать оптимальную температуру для различных видов чая и кофе, обеспечивая наилучший вкус и аромат. Скрытый нагревательный элемент не только ускоряет процесс нагрева, но и упрощает уход за прибором. Электрочайник выполнен в элегантных черно-серебристых тонах, что придает ему современный и стильный вид. Корпус из сочетания пластика и металла гарантирует прочность и долговечность. Производитель KitchenAid, заслуженный бренд из Китая, позаботился о том, чтобы электрочайник весом 1,5 кг был надежным и удобным в использовании. Этот чайник станет не только практичным приобретением, но и стильной частью вашего кухонного интерьера.
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Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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