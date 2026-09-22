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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый

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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый - фото 1
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый - фото 2
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый - фото 3
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый - фото 4
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый - фото 5
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый - фото 6
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый - фото 7
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Цвет
зеленый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
20,3 х 24,1 х 27,2 см
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый - фото 1
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый - фото 2
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый - фото 3
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый - фото 4
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый - фото 5
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый - фото 6
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый - фото 7
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730740
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Цвет
зеленый
Комплектация
Чайник электрический - 1 шт.
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
20,3 х 24,1 х 27,2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х24
Вес, кг.
2.6

Описание товара Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый

Электрочайник KitchenAid — это сочетание стиля, функциональности и надежности. Благодаря мощному нагревательному элементу с мощностью 2400 Вт, этот чайник быстро закипятит воду, обеспечивая экономию времени и энергии. Объем в 1,5 литра идеально подходит для повседневного использования, позволяя кипятить необходимое количество воды за один раз. Чайник оснащен терморегулятором, который позволяет выбирать оптимальную температуру для различного рода напитков, от зеленого чая до кофе. Закрытый тип нагревательного элемента обеспечивает равномерное нагревание и легкость в уходе, предотвращая отложение накипи. Дизайн чайника привлекает внимание стильным зеленым цветом, который прекрасно вписывается в интерьер любой кухни. Корпус выполнен из качественных материалов: металла и пластика, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу. С учетом веса в 2,15 кг, чайник устойчиво стоит на поверхности, а эргономичная ручка обеспечивает комфортное использование. Производится этот надежный кухонный помощник в Китае, что свидетельствует о высоком уровне производственных стандартов. Электрочайник KitchenAid станет не только незаменимым гаджетом на вашей кухне, но и стильным аксессуаром, подчеркивающим ваш вкус.

Отзывы о товаре Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPT фисташковый




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Цвет
зеленый
Комплектация
Чайник электрический - 1 шт.
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
20,3 х 24,1 х 27,2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник KitchenAid — это сочетание стиля, функциональности и надежности. Благодаря мощному нагревательному элементу с мощностью 2400 Вт, этот чайник быстро закипятит воду, обеспечивая экономию времени и энергии. Объем в 1,5 литра идеально подходит для повседневного использования, позволяя кипятить необходимое количество воды за один раз. Чайник оснащен терморегулятором, который позволяет выбирать оптимальную температуру для различного рода напитков, от зеленого чая до кофе. Закрытый тип нагревательного элемента обеспечивает равномерное нагревание и легкость в уходе, предотвращая отложение накипи. Дизайн чайника привлекает внимание стильным зеленым цветом, который прекрасно вписывается в интерьер любой кухни. Корпус выполнен из качественных материалов: металла и пластика, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу. С учетом веса в 2,15 кг, чайник устойчиво стоит на поверхности, а эргономичная ручка обеспечивает комфортное использование. Производится этот надежный кухонный помощник в Китае, что свидетельствует о высоком уровне производственных стандартов. Электрочайник KitchenAid станет не только незаменимым гаджетом на вашей кухне, но и стильным аксессуаром, подчеркивающим ваш вкус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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