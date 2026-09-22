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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый

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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый - фото 1
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый - фото 2
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый - фото 3
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый - фото 4
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый - фото 5
Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.5
Цвет
зеленый, серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый - фото 1
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый - фото 2
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый - фото 3
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый - фото 4
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый - фото 5
  • Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730739
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.5
Цвет
зеленый, серебристый
Комплектация
чайник, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х24
Вес, кг.
2.6

Описание товара Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый

Электрочайник KitchenAid — это сочетание стиля, функциональности и надежности. Изготовленный из прочного металла и пластика, этот чайник будет долговечным помощником на вашей кухне. Вес устройства составляет 2,15 кг, что делает его устойчивым и стабильным. С мощностью в 2400 Вт электрочайник быстро нагревает воду, а объем 1,5 литра позволяет закипятить необходимое количество воды за один раз. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает равномерный и быстрый нагрев, устраняя накипь и упрощая очистку. Одной из ключевых особенностей этого устройства является терморегулятор, позволяющий точно устанавливать необходимую температуру. Это особенно удобно для приготовления различных видов чая, кофе и других напитков, требующих специфического температурного режима. Электрочайник доступен в элегантном зеленом и серебристом цветах, добавляя современные акценты в интерьер вашей кухни. KitchenAid, бренд с мировым именем, обеспечивает высокий стандарт качества. Устройство произведено в Китае, соблюдая все современные стандарты и технологии. Отсутствие подсветки делает его более экономичным, при этом стильный дизайн и функциональность ставят этот чайник в ряд с лучшими на рынке. Этот чайник — отличное решение для тех, кто ценит качество и стиль в бытовой технике.

Отзывы о товаре Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.5
Цвет
зеленый, серебристый
Комплектация
чайник, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник KitchenAid — это сочетание стиля, функциональности и надежности. Изготовленный из прочного металла и пластика, этот чайник будет долговечным помощником на вашей кухне. Вес устройства составляет 2,15 кг, что делает его устойчивым и стабильным. С мощностью в 2400 Вт электрочайник быстро нагревает воду, а объем 1,5 литра позволяет закипятить необходимое количество воды за один раз. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает равномерный и быстрый нагрев, устраняя накипь и упрощая очистку. Одной из ключевых особенностей этого устройства является терморегулятор, позволяющий точно устанавливать необходимую температуру. Это особенно удобно для приготовления различных видов чая, кофе и других напитков, требующих специфического температурного режима. Электрочайник доступен в элегантном зеленом и серебристом цветах, добавляя современные акценты в интерьер вашей кухни. KitchenAid, бренд с мировым именем, обеспечивает высокий стандарт качества. Устройство произведено в Китае, соблюдая все современные стандарты и технологии. Отсутствие подсветки делает его более экономичным, при этом стильный дизайн и функциональность ставят этот чайник в ряд с лучшими на рынке. Этот чайник — отличное решение для тех, кто ценит качество и стиль в бытовой технике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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