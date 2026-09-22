Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EAC кремовый
Электрочайник KitchenAid — это сочетание изысканного дизайна и высоких технологий, воплощенное в компактном устройстве для вашего дома. Этот чайник выполнен из прочного металла и представлен в стильном бежевом цвете, что делает его идеальным дополнением к любому интерьеру кухни. С мощностью 2400 Вт, он быстро доведет воду до кипения, а объем 1,5 литра позволяет приготовить чай или кофе для всей семьи. Для удобства использования чайник оснащен терморегулятором, что дает возможность выбрать оптимальную температуру нагрева в зависимости от типа напитка. Особое внимание заслуживает встроенная подсветка, которая не только украшает чайник, но и позволяет контролировать процесс кипячения. Чайник оборудован закрытым нагревательным элементом, что облегчает его чистку и увеличивает долговечность устройства. Вес чайника составляет 2,15 кг, что делает его удобным и устойчивым, а длина сетевого шнура 1 м предоставляет свободу размещения на кухне. Хотя чайник и не оснащен съемной крышкой, продуманная конструкция обеспечивает легкость заливания воды и удобство эксплуатации. Производится в Китае, бренд KitchenAid гарантирует высокое качество и надежность своей продукции. Этот чайник будет надежным помощником на вашей кухне и прослужит долгие годы, радуя вас вкусными напитками.
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Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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