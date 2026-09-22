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Характеристики
Линейка
Xiaomi Pad 8
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.2
Разрешение экрана
3200x2136
Операционная система
HyperOS
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
38 990 руб.
47 290
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730723
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Описание товара Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray
Xiaomi Pad 8 — это планшет с большим экраном и мощным процессором, который обеспечивает исключительную производительность и плавную работу. Устройство оснащено дисплеем 11.2'' с разрешением 3200x2136 пикселей, что обеспечивает высокое качество изображения.
Планшет работает на операционной системе Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3, которая предоставляет пользователю удобный интерфейс и широкий спектр функций. За высокую скорость отклика Xiaomi Pad 8 отвечает мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 8s Gen 4, который с лёгкостью справляется с требовательными приложениями и играми.
Устройство имеет основную камеру 13 Мп, которая позволяет делать качественные снимки и записывать видео в высоком разрешении. Планшет оснащён ёмким аккумулятором на 9200 мА*ч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки.
Xiaomi Pad 8 — это планшет с большим экраном и мощным процессором, который обеспечивает исключительную производительность и плавную работу. Устройство оснащено дисплеем 11.2'' с разрешением 3200x2136 пикселей, что обеспечивает высокое качество изображения.
Планшет работает на операционной системе Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3, которая предоставляет пользователю удобный интерфейс и широкий спектр функций. За высокую скорость отклика Xiaomi Pad 8 отвечает мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 8s Gen 4, который с лёгкостью справляется с требовательными приложениями и играми.
Устройство имеет основную камеру 13 Мп, которая позволяет делать качественные снимки и записывать видео в высоком разрешении. Планшет оснащён ёмким аккумулятором на 9200 мА*ч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки.
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