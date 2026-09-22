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Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray купить с доставкой в Москве
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Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray

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Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 1
Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 2
Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 3
Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 4
Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 5
Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 6
Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 7
Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 8
Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Xiaomi Pad 8
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.2
Разрешение экрана
3200x2136
Операционная система
HyperOS
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 1
  • Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 2
  • Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 3
  • Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 4
  • Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 5
  • Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 6
  • Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 7
  • Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 8
  • Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
38 990 руб.  47 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730723
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Партномер для планшетов
VHU6384RU
Линейка
Xiaomi Pad 8
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.2
Разрешение экрана
3200x2136
Операционная система
HyperOS
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
Частота процессора, МГц
3.21
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
9200
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray

Xiaomi Pad 8 — это планшет с большим экраном и мощным процессором, который обеспечивает исключительную производительность и плавную работу. Устройство оснащено дисплеем 11.2'' с разрешением 3200x2136 пикселей, что обеспечивает высокое качество изображения. Планшет работает на операционной системе Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3, которая предоставляет пользователю удобный интерфейс и широкий спектр функций. За высокую скорость отклика Xiaomi Pad 8 отвечает мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 8s Gen 4, который с лёгкостью справляется с требовательными приложениями и играми. Устройство имеет основную камеру 13 Мп, которая позволяет делать качественные снимки и записывать видео в высоком разрешении. Планшет оснащён ёмким аккумулятором на 9200 мА*ч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки.



Теги товара: для студента, Игровые

Отзывы о товаре Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/256Gb Gray




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Партномер для планшетов
VHU6384RU
Линейка
Xiaomi Pad 8
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.2
Разрешение экрана
3200x2136
Операционная система
HyperOS
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
Частота процессора, МГц
3.21
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
9200
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi Pad 8 — это планшет с большим экраном и мощным процессором, который обеспечивает исключительную производительность и плавную работу. Устройство оснащено дисплеем 11.2'' с разрешением 3200x2136 пикселей, что обеспечивает высокое качество изображения. Планшет работает на операционной системе Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3, которая предоставляет пользователю удобный интерфейс и широкий спектр функций. За высокую скорость отклика Xiaomi Pad 8 отвечает мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 8s Gen 4, который с лёгкостью справляется с требовательными приложениями и играми. Устройство имеет основную камеру 13 Мп, которая позволяет делать качественные снимки и записывать видео в высоком разрешении. Планшет оснащён ёмким аккумулятором на 9200 мА*ч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки.


Теги товара: для студента, Игровые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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