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Характеристики
Линейка
Huawei MatePad
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin 9010B
Количество ядер процессора
12
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743354
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Описание товара MatePad 11.5 papermatte WIFI 8GB+256GB gray inbox keyboard
Планшет HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 256 ГБ представлен в сером цельнометаллическом корпусе толщиной 6.1 мм. Он работает под управлением ОС HarmonyOS. Быстродействие при запуске приложений, игр, мультимедийного контента, веб-страниц обеспечивается благодаря процессору HiSilicon Kirin T82B и 8 ГБ оперативной памяти. На 11.5-дюймовом экране IPS с разрешением 2456x1600 пикселей передается четкое контрастное изображение. Частота обновления 120 Гц исключает разрывы и гарантирует плавные переходы при воспроизведении динамичной графики.
Планшет HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi поставляется в наборе с отсоединяемой клавиатурой для удобной работы в программах WPS Office. Основная камера 13 Мп с автофокусом создает детализированные фотографии и видео. Для видеозвонков и селфи спереди установлена камера на 5 Мп. Четыре динамика при поддержке аудиоэффектов HUAWEI Histen 9.0 формируют объемное звучание. При просмотре видео от аккумулятора емкостью 10100 мА*ч планшет работает до 14 часов на одном заряде.
Планшет HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 256 ГБ представлен в сером цельнометаллическом корпусе толщиной 6.1 мм. Он работает под управлением ОС HarmonyOS. Быстродействие при запуске приложений, игр, мультимедийного контента, веб-страниц обеспечивается благодаря процессору HiSilicon Kirin T82B и 8 ГБ оперативной памяти. На 11.5-дюймовом экране IPS с разрешением 2456x1600 пикселей передается четкое контрастное изображение. Частота обновления 120 Гц исключает разрывы и гарантирует плавные переходы при воспроизведении динамичной графики.
Планшет HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi поставляется в наборе с отсоединяемой клавиатурой для удобной работы в программах WPS Office. Основная камера 13 Мп с автофокусом создает детализированные фотографии и видео. Для видеозвонков и селфи спереди установлена камера на 5 Мп. Четыре динамика при поддержке аудиоэффектов HUAWEI Histen 9.0 формируют объемное звучание. При просмотре видео от аккумулятора емкостью 10100 мА*ч планшет работает до 14 часов на одном заряде.
MatePad 11.5 papermatte WIFI 8GB+256GB gray inbox keyboard - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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