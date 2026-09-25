Гарантия качества
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Характеристики
Линейка
MatePad (Huawei)
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92C
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743355
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Планшет, адаптер питания, кабель USB Type-C, клавиатура, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92C
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Слот для сим карт
нет
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
177.3 x 261 x 6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х7
Вес, кг.
1.68
Описание товара MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY
**Планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SLG-W09 (SPACE GRAY)**
Стильный и мощный планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S — идеальный выбор для работы и развлечений!
**Почему стоит выбрать HUAWEI MATEPAD 11.5S?**
* **Высокая производительность:** благодаря процессору от HiSilicon и 12 ГБ оперативной памяти планшет легко справляется с многозадачностью и требовательными приложениями.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фотографий, видео и документов.
* **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 2800 x 1840 и технология IPS обеспечивают насыщенную цветопередачу и широкие углы обзора.
* **Плавная картинка:** частота обновления экрана 144 Гц делает изображение максимально плавным — идеально для игр и просмотра видео.
* **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 8800 мАч позволяет пользоваться планшетом без подзарядки в течение длительного времени. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро восстановить заряд.
* **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура, которая превратит планшет в компактный ноутбук — удобно для работы с документами и интернет-сёрфинга.
* **Простое подключение:** интерфейс USB Type-C для подключения к другим устройствам и передачи данных.
**Основные характеристики:**
* год релиза: 2026;
* цвет: серый (SPACE GRAY);
* тип корпуса: моноблок;
* количество тыловых камер: 1;
* модуль сотовой связи: отсутствует;
* поддержка карт памяти: нет.
HUAWEI MATEPAD 11.5S — это сочетание стиля, мощности и удобства. С этим планшетом вы сможете эффективно работать и наслаждаться развлечениями!
Планшет, адаптер питания, кабель USB Type-C, клавиатура, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92C
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Слот для сим карт
нет
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
177.3 x 261 x 6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SLG-W09 (SPACE GRAY)**
Стильный и мощный планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S — идеальный выбор для работы и развлечений!
**Почему стоит выбрать HUAWEI MATEPAD 11.5S?**
* **Высокая производительность:** благодаря процессору от HiSilicon и 12 ГБ оперативной памяти планшет легко справляется с многозадачностью и требовательными приложениями.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фотографий, видео и документов.
* **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 2800 x 1840 и технология IPS обеспечивают насыщенную цветопередачу и широкие углы обзора.
* **Плавная картинка:** частота обновления экрана 144 Гц делает изображение максимально плавным — идеально для игр и просмотра видео.
* **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 8800 мАч позволяет пользоваться планшетом без подзарядки в течение длительного времени. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро восстановить заряд.
* **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура, которая превратит планшет в компактный ноутбук — удобно для работы с документами и интернет-сёрфинга.
* **Простое подключение:** интерфейс USB Type-C для подключения к другим устройствам и передачи данных.
**Основные характеристики:**
* год релиза: 2026;
* цвет: серый (SPACE GRAY);
* тип корпуса: моноблок;
* количество тыловых камер: 1;
* модуль сотовой связи: отсутствует;
* поддержка карт памяти: нет.
HUAWEI MATEPAD 11.5S — это сочетание стиля, мощности и удобства. С этим планшетом вы сможете эффективно работать и наслаждаться развлечениями!
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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