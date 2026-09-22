Top.Mail.Ru
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 9
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 10
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
белый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 9
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 10
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730701
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
белый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Количество насадок
3
Насадки
Венчик для взбивания, Дополнительная чаша, Венчик для взбивания, Насадка крюк для замешивания теста, Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х34
Вес, кг.
16.1

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый

Миксер KitchenAid — это надежное и мощное устройство, созданное для профессиональной и домашней кухни. С весом 15,7 кг, этот планетарный миксер характеризуется прочным металлическим корпусом и вместительной металлической чашей объемом 6,6 литра, что позволяет без труда справиться с большими объемами продуктов. Миксер оснащен двигателем мощностью 375 Вт, что обеспечивает отличную производительность и долговечность. Устройство предлагает 11 скоростных режимов, обеспечивая точный контроль за процессом перемешивания и возможность настройки для различных рецептов — от нежного взбивания до интенсивного замеса теста. Белый цвет миксера придаст вашей кухне стильный и современный вид, а популярный бренд KitchenAid обеспечивает качество и надежность устройства. Хотя у миксера отсутствует импульсный режим, его функциональности более чем достаточно для решения любых кулинарных задач. Произведенный в Китае, миксер KitchenAid представляет собой превосходное сочетание технологии, дизайна и долговечности, что делает его ценным помощником для каждого увлеченного кулинара.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
белый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6.6 л
Развернуть
Количество насадок
3
Насадки
Венчик для взбивания, Дополнительная чаша, Венчик для взбивания, Насадка крюк для замешивания теста, Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — это надежное и мощное устройство, созданное для профессиональной и домашней кухни. С весом 15,7 кг, этот планетарный миксер характеризуется прочным металлическим корпусом и вместительной металлической чашей объемом 6,6 литра, что позволяет без труда справиться с большими объемами продуктов. Миксер оснащен двигателем мощностью 375 Вт, что обеспечивает отличную производительность и долговечность. Устройство предлагает 11 скоростных режимов, обеспечивая точный контроль за процессом перемешивания и возможность настройки для различных рецептов — от нежного взбивания до интенсивного замеса теста. Белый цвет миксера придаст вашей кухне стильный и современный вид, а популярный бренд KitchenAid обеспечивает качество и надежность устройства. Хотя у миксера отсутствует импульсный режим, его функциональности более чем достаточно для решения любых кулинарных задач. Произведенный в Китае, миксер KitchenAid представляет собой превосходное сочетание технологии, дизайна и долговечности, что делает его ценным помощником для каждого увлеченного кулинара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...