Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый
Миксер KitchenAid — это идеальное сочетание стиля, мощности и функциональности, предназначенное для истинных ценителей кулинарного мастерства. Этот планетарный миксер в стильном бежевом цвете станет не только надежным помощником на вашей кухне, но и элегантным элементом интерьера. С прочным металлическим корпусом и чашей, он обеспечивает долговечность и стабильность в эксплуатации. Объем чаши в 5.6 литров позволяет легко справляться с большими объемами ингредиентов, а 375 Вт мощности обеспечивают гладкое и равномерное смешивание. Миксер оборудован 11 скоростями, которые помогут вам идеально настроить процесс приготовления для различных рецептов — от легкого взбивания сливок до замешивания густого теста. В комплект входят три насадки, позволяющие расширить возможности вашего кулинарного творчества. Хотя импульсный режим отсутствует, этот недостаток с лихвой компенсируется продуманными функциональными характеристиками и эргономичностью устройства. Длина сетевого шнура составляет 1,14 м, обеспечивая комфортное подключение к сети. Весом в 13 кг, миксер гарантирует устойчивость во время работы, исключая вибрацию и опрокидывание. Миксер KitchenAid — это надежное вложение в качество вашей кухни, мастерство и любовь к кулинарии.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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