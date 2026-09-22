Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро
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Характеристики
Описание товара Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро
Тостер KitchenAid – это сочетание элегантного дизайна и высоких технологий, созданное для истинных ценителей утренних тостов. Эта модель, выполненная в стильном сером цвете, станет изысканным дополнением вашей кухни. Мощностью 1250 Вт тостер быстро и равномерно подрумянит ваши тосты, обеспечивая превосходный результат каждый раз. С устойчивым металлическим корпусом устройство гарантирует долгий срок службы и стабильную работу. Удобный функции автоматического центрирования обеспечивают равномерное подрумянивание с каждой стороны для идеального вкуса. Несмотря на отсутствие дисплея, управление тостером интуитивно понятно и легко. Тостер оснащен двумя отделениями, позволяющими приготовить одновременно до двух тостов – идеальное решение для завтрака с семьей или друзьями. Съемный поддон для крошек делает уход за устройством быстрым и простым, поддерживая чистоту на вашей кухне без лишних усилий. Функция регулировки степени обжаривания позволяет выбрать именно ту степень хрусткости, которую вы предпочитаете, тогда как кнопка отмены дает возможность моментально остановить процесс обжаривания. Звуковое оповещение сообщит о готовности тостов, чтобы вы могли заниматься другими делами, не переживая за своевременность их приготовления. Дополнительным плюсом станет решетка для подогрева булочек, позволяющая быстро разогреть выпечку без её пересыхания. Бренд KitchenAid известен своим вниманием к деталям и непревзойденным качеством, делая этот тостер надежным помощником в вашем доме.
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Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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