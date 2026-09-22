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Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый купить с доставкой в Москве
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Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый

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Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 1
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 2
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 3
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 4
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 5
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 6
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 7
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 8
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 9
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 10
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1250
Цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
размораживание,подогрев,автоматическое центрирование тостов
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 1
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 2
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 3
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 4
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 5
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 6
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 7
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 8
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 9
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 10
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730662
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1250
Цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
размораживание,подогрев,автоматическое центрирование тостов
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
22.5x18x33 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х33х24
Вес, кг.
6

Описание товара Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый

Тостер KitchenAid – это идеальное сочетание функциональности и стиля, созданное для истинных ценителей качественной кухонной техники. Выполненный в элегантном бежевом цвете, этот тостер станет не только полезным помощником на вашей кухне, но и стильным элементом интерьера. С прочным металлическим корпусом и весом в 5 кг, тостер KitchenAid гарантирует надежность и долговечность. Он оборудован мощным 1250-ваттным нагревателем, который обеспечивает быстрый и равномерный обжар всех тостов. С двумя отделениями и возможностью приготовления одновременно двух тостов, он идеально подходит для утренних семейных завтраков. Функция автоматического центрирования гарантирует равномерное поджаривание хлеба, а гибкая настройка степени обжаривания позволяет создать тосты по вашему вкусу – от легкой золотистой корочки до насыщенного хруста. Если вам необходимо прервать процесс обжаривания, на помощь придет удобная кнопка отмены. Тостер также оснащен съемным поддоном для крошек, что упрощает его чистку и облегчает уход за устройством. Для тех, кто любит свежие булочки или круассаны, предусмотрена решетка для подогрева. Звуковое оповещение информирует о завершении процесса приготовления, что особенно удобно в утренней спешке. Тостер KitchenAid – это практичное решение для ваших завтраков, сочетающее в себе высокие технологии и стильный дизайн.

Отзывы о товаре Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1250
Цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Функции особенности
размораживание,подогрев,автоматическое центрирование тостов
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
22.5x18x33 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер KitchenAid – это идеальное сочетание функциональности и стиля, созданное для истинных ценителей качественной кухонной техники. Выполненный в элегантном бежевом цвете, этот тостер станет не только полезным помощником на вашей кухне, но и стильным элементом интерьера. С прочным металлическим корпусом и весом в 5 кг, тостер KitchenAid гарантирует надежность и долговечность. Он оборудован мощным 1250-ваттным нагревателем, который обеспечивает быстрый и равномерный обжар всех тостов. С двумя отделениями и возможностью приготовления одновременно двух тостов, он идеально подходит для утренних семейных завтраков. Функция автоматического центрирования гарантирует равномерное поджаривание хлеба, а гибкая настройка степени обжаривания позволяет создать тосты по вашему вкусу – от легкой золотистой корочки до насыщенного хруста. Если вам необходимо прервать процесс обжаривания, на помощь придет удобная кнопка отмены. Тостер также оснащен съемным поддоном для крошек, что упрощает его чистку и облегчает уход за устройством. Для тех, кто любит свежие булочки или круассаны, предусмотрена решетка для подогрева. Звуковое оповещение информирует о завершении процесса приготовления, что особенно удобно в утренней спешке. Тостер KitchenAid – это практичное решение для ваших завтраков, сочетающее в себе высокие технологии и стильный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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