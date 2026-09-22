Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый
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Характеристики
Описание товара Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EAC кремовый
Тостер KitchenAid – это идеальное сочетание функциональности и стиля, созданное для истинных ценителей качественной кухонной техники. Выполненный в элегантном бежевом цвете, этот тостер станет не только полезным помощником на вашей кухне, но и стильным элементом интерьера. С прочным металлическим корпусом и весом в 5 кг, тостер KitchenAid гарантирует надежность и долговечность. Он оборудован мощным 1250-ваттным нагревателем, который обеспечивает быстрый и равномерный обжар всех тостов. С двумя отделениями и возможностью приготовления одновременно двух тостов, он идеально подходит для утренних семейных завтраков. Функция автоматического центрирования гарантирует равномерное поджаривание хлеба, а гибкая настройка степени обжаривания позволяет создать тосты по вашему вкусу – от легкой золотистой корочки до насыщенного хруста. Если вам необходимо прервать процесс обжаривания, на помощь придет удобная кнопка отмены. Тостер также оснащен съемным поддоном для крошек, что упрощает его чистку и облегчает уход за устройством. Для тех, кто любит свежие булочки или круассаны, предусмотрена решетка для подогрева. Звуковое оповещение информирует о завершении процесса приготовления, что особенно удобно в утренней спешке. Тостер KitchenAid – это практичное решение для ваших завтраков, сочетающее в себе высокие технологии и стильный дизайн.
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Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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