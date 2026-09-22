Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EPP пальмовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1250
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730660
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1250
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, упаковка
Габариты
32 х 40 х 24 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х33х24
Вес, кг.
6
Описание товара Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EPP пальмовый
С помощью тостера Artisan можно приготовить вкусные тосты и бутерброды. Автоматический датчик тостера обеспечивает автоматическое опускание и поднятие тостов, в соответствии с семью степенями поджарки, которые регулируются с помощью светодиодного таймера. Кроме того, если вам необходимо куда-нибудь отлучиться, тостер Artisan будет поддерживать ваш тост теплым. В комплект входит специальная решетка для приготовления вкусных, равномерно поджаренных сэндвичей. Она также идеально подойдет для подогрева булочек и размораживания хлеба.
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Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1250
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
да
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Автоматическое центрирование
да
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, упаковка
Габариты
32 х 40 х 24 см
Страна производитель
Китай
С помощью тостера Artisan можно приготовить вкусные тосты и бутерброды. Автоматический датчик тостера обеспечивает автоматическое опускание и поднятие тостов, в соответствии с семью степенями поджарки, которые регулируются с помощью светодиодного таймера. Кроме того, если вам необходимо куда-нибудь отлучиться, тостер Artisan будет поддерживать ваш тост теплым. В комплект входит специальная решетка для приготовления вкусных, равномерно поджаренных сэндвичей. Она также идеально подойдет для подогрева булочек и размораживания хлеба.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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