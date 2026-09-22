Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная
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Характеристики
Описание товара Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная
Кофемашина Smeg ECF02BLEU — это уникальное сочетание стиля и функциональности. Компактные размеры позволяют легко установить ее на любой кухонный стол или барную стойку. Дизайн в стиле 50-х годов, выполненный в классическом черном цвете, привнесет в вашу кухню нотку ретро и станет истинным украшением интерьера. Эта рожковая кофемашина способна работать с молотым кофе и чалдами, что позволяет вам наслаждаться любимым напитком, приготовленным по вашему индивидуальному рецепту. Термоблок, служащий нагревателем, обеспечивает быстрый нагрев и поддержание оптимальной температуры воды для приготовления кофе. Машина оснащена функцией регулирования температуры кофе и порций, что позволяет вам контролировать вкус и крепость напитка. Спящий режим и программирование включения/выключения обеспечивают экономию энергии и удобство использования. Кроме того, она обладает функцией подогрева чашек, что позволяет поддерживать напиток теплым дольше. В комплекте Смег ECF02BLEU идут фильтры на 1 и 2 чашки, фильтры Paper Pods, ложка (темпер), тест-полоска для определения жесткости воды и аксессуар для чистки паровой трубки. Автоматические программы промывки и очистки от накипи помогут сохранить кофемашину в идеальном состоянии и продлить ее срок службы.
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