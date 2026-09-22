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Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная купить с доставкой в Москве
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Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная

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Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 1
Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 2
Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 3
Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 4
Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 5
Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 6
Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 7
Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 8
Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 9
Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 10
Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.1
Цвет
черный
Управление
электронное
Регулировка степени помола
да
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 1
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 2
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 3
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 4
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 5
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 6
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 7
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 8
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 9
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 10
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730636
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.1
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Управление
электронное
Регулировка степени помола
да
Контроль крепости
да
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
42х41х23
Вес, кг.
6.7

Описание товара Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная

Кофемашина Smeg ECF02BLEU — это уникальное сочетание стиля и функциональности. Компактные размеры позволяют легко установить ее на любой кухонный стол или барную стойку. Дизайн в стиле 50-х годов, выполненный в классическом черном цвете, привнесет в вашу кухню нотку ретро и станет истинным украшением интерьера. Эта рожковая кофемашина способна работать с молотым кофе и чалдами, что позволяет вам наслаждаться любимым напитком, приготовленным по вашему индивидуальному рецепту. Термоблок, служащий нагревателем, обеспечивает быстрый нагрев и поддержание оптимальной температуры воды для приготовления кофе. Машина оснащена функцией регулирования температуры кофе и порций, что позволяет вам контролировать вкус и крепость напитка. Спящий режим и программирование включения/выключения обеспечивают экономию энергии и удобство использования. Кроме того, она обладает функцией подогрева чашек, что позволяет поддерживать напиток теплым дольше. В комплекте Смег ECF02BLEU идут фильтры на 1 и 2 чашки, фильтры Paper Pods, ложка (темпер), тест-полоска для определения жесткости воды и аксессуар для чистки паровой трубки. Автоматические программы промывки и очистки от накипи помогут сохранить кофемашину в идеальном состоянии и продлить ее срок службы.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Smeg ECF02BLEU черная




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.1
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Управление
электронное
Регулировка степени помола
да
Контроль крепости
да
Развернуть
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Италия
Описание
Кофемашина Smeg ECF02BLEU — это уникальное сочетание стиля и функциональности. Компактные размеры позволяют легко установить ее на любой кухонный стол или барную стойку. Дизайн в стиле 50-х годов, выполненный в классическом черном цвете, привнесет в вашу кухню нотку ретро и станет истинным украшением интерьера. Эта рожковая кофемашина способна работать с молотым кофе и чалдами, что позволяет вам наслаждаться любимым напитком, приготовленным по вашему индивидуальному рецепту. Термоблок, служащий нагревателем, обеспечивает быстрый нагрев и поддержание оптимальной температуры воды для приготовления кофе. Машина оснащена функцией регулирования температуры кофе и порций, что позволяет вам контролировать вкус и крепость напитка. Спящий режим и программирование включения/выключения обеспечивают экономию энергии и удобство использования. Кроме того, она обладает функцией подогрева чашек, что позволяет поддерживать напиток теплым дольше. В комплекте Смег ECF02BLEU идут фильтры на 1 и 2 чашки, фильтры Paper Pods, ложка (темпер), тест-полоска для определения жесткости воды и аксессуар для чистки паровой трубки. Автоматические программы промывки и очистки от накипи помогут сохранить кофемашину в идеальном состоянии и продлить ее срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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