Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная
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Характеристики
Описание товара Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная
Кофемолка Smeg CGF03BLEU оформлена в элегантном ретро-стиле 50-х годов и сразу привлекает взгляд матовым чёрным корпусом. Компактные габариты и продуманная форма делают прибор органичным дополнением к кофемашине из той же коллекции. Конструкция обеспечивает удобный доступ к контейнеру для зерен на 240 г. Верхний съёмный жернов из стали с антистатической системой гарантирует равномерный помол и минимальное прилипание мелких частиц, а материал ёмкости — Tritan™ — сохраняет чистоту и аромат при длительной эксплуатации. Управление сочетает кнопки, ручку и рычаг, позволяя быстро выбирать нужный объём и степень помола. Присутствует ручная регулировка, 15 макроступеней и 50 микрошагов для максимальной гибкости настройки. Специальная система Twist & Lock обеспечивает надёжную фиксацию отсека для молотого кофе, а резервуар для молотого снабжён удобным отсеком для хранения с крышкой. Нескользящие ножки повышают устойчивость в процессе работы, а съёмная опорная плата упрощает обслуживание. В комплекте идут держатель центрального фильтра, ёмкость для молотого и щётка для чистки, что облегчает уход и быструю подготовку к использованию. Мощность 150 Вт и стандартные параметры сети 220–240 В при 50–60 Гц делают продукт совместимым с большинством домашних розеток, а длина кабеля 1 м достаточна для гибкого размещения на кухне. Корпус и элементы из нержавеющей стали обеспечивают долговечность. Функции: выбор количества кофе, настройка текстуры помола от супертонкого до среднего, поддержка режима для эспрессо при помоле 2 и множество промежуточных позиций; наличие держателя центрального фильтра и ёмкости для молотого обеспечивает аккуратное приготовление, а щётка помогает поддерживать чистоту жерновов. Комплекс решений в аппарате направлен на удобство и стабильный результат при приготовлении напитков из свежемолотых зерен; сочетание ретро-эстетики и современных технологий позволяет получить профессиональный помол в домашних условиях, экономя пространство без компромиссов по качеству.
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