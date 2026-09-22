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Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная купить с доставкой в Москве
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Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная

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Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 1
Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 2
Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 3
Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 4
Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 5
Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 6
Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 7
Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 8
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Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
жернова
Вместимость, г
240
Защита от перегрева
да
  • Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 1
  • Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 2
  • Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 3
  • Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 4
  • Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 5
  • Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 6
  • Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 7
  • Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 8
  • Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 9
  • Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730577
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
жернова
Цвет
черный
Комлектация
Держатель портафильтра, Дозирующая воронка ?58 мм, Емкость для молотого кофе, Щетка для чистки
Вместимость, г
240
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
130 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х20
Вес, кг.
4

Описание товара Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная

Кофемолка Smeg CGF03BLEU оформлена в элегантном ретро-стиле 50-х годов и сразу привлекает взгляд матовым чёрным корпусом. Компактные габариты и продуманная форма делают прибор органичным дополнением к кофемашине из той же коллекции. Конструкция обеспечивает удобный доступ к контейнеру для зерен на 240 г. Верхний съёмный жернов из стали с антистатической системой гарантирует равномерный помол и минимальное прилипание мелких частиц, а материал ёмкости — Tritan™ — сохраняет чистоту и аромат при длительной эксплуатации. Управление сочетает кнопки, ручку и рычаг, позволяя быстро выбирать нужный объём и степень помола. Присутствует ручная регулировка, 15 макроступеней и 50 микрошагов для максимальной гибкости настройки. Специальная система Twist & Lock обеспечивает надёжную фиксацию отсека для молотого кофе, а резервуар для молотого снабжён удобным отсеком для хранения с крышкой. Нескользящие ножки повышают устойчивость в процессе работы, а съёмная опорная плата упрощает обслуживание. В комплекте идут держатель центрального фильтра, ёмкость для молотого и щётка для чистки, что облегчает уход и быструю подготовку к использованию. Мощность 150 Вт и стандартные параметры сети 220–240 В при 50–60 Гц делают продукт совместимым с большинством домашних розеток, а длина кабеля 1 м достаточна для гибкого размещения на кухне. Корпус и элементы из нержавеющей стали обеспечивают долговечность. Функции: выбор количества кофе, настройка текстуры помола от супертонкого до среднего, поддержка режима для эспрессо при помоле 2 и множество промежуточных позиций; наличие держателя центрального фильтра и ёмкости для молотого обеспечивает аккуратное приготовление, а щётка помогает поддерживать чистоту жерновов. Комплекс решений в аппарате направлен на удобство и стабильный результат при приготовлении напитков из свежемолотых зерен; сочетание ретро-эстетики и современных технологий позволяет получить профессиональный помол в домашних условиях, экономя пространство без компромиссов по качеству.

Отзывы о товаре Кофемолка Smeg CGF03BLEU черная




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
жернова
Цвет
черный
Комлектация
Держатель портафильтра, Дозирующая воронка ?58 мм, Емкость для молотого кофе, Щетка для чистки
Вместимость, г
240
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
130 г
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка Smeg CGF03BLEU оформлена в элегантном ретро-стиле 50-х годов и сразу привлекает взгляд матовым чёрным корпусом. Компактные габариты и продуманная форма делают прибор органичным дополнением к кофемашине из той же коллекции. Конструкция обеспечивает удобный доступ к контейнеру для зерен на 240 г. Верхний съёмный жернов из стали с антистатической системой гарантирует равномерный помол и минимальное прилипание мелких частиц, а материал ёмкости — Tritan™ — сохраняет чистоту и аромат при длительной эксплуатации. Управление сочетает кнопки, ручку и рычаг, позволяя быстро выбирать нужный объём и степень помола. Присутствует ручная регулировка, 15 макроступеней и 50 микрошагов для максимальной гибкости настройки. Специальная система Twist & Lock обеспечивает надёжную фиксацию отсека для молотого кофе, а резервуар для молотого снабжён удобным отсеком для хранения с крышкой. Нескользящие ножки повышают устойчивость в процессе работы, а съёмная опорная плата упрощает обслуживание. В комплекте идут держатель центрального фильтра, ёмкость для молотого и щётка для чистки, что облегчает уход и быструю подготовку к использованию. Мощность 150 Вт и стандартные параметры сети 220–240 В при 50–60 Гц делают продукт совместимым с большинством домашних розеток, а длина кабеля 1 м достаточна для гибкого размещения на кухне. Корпус и элементы из нержавеющей стали обеспечивают долговечность. Функции: выбор количества кофе, настройка текстуры помола от супертонкого до среднего, поддержка режима для эспрессо при помоле 2 и множество промежуточных позиций; наличие держателя центрального фильтра и ёмкости для молотого обеспечивает аккуратное приготовление, а щётка помогает поддерживать чистоту жерновов. Комплекс решений в аппарате направлен на удобство и стабильный результат при приготовлении напитков из свежемолотых зерен; сочетание ретро-эстетики и современных технологий позволяет получить профессиональный помол в домашних условиях, экономя пространство без компромиссов по качеству.
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Отзывы


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