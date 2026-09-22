Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой
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Характеристики
Описание товара Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой
Кофемолка Smeg CGF03PBEU — это гармоничное сочетание ностальгического дизайна 1950-х и современной функциональности. Её корпус с плавными линиями, мягкими изгибами и аккуратными хромированными деталями создаёт утончённый образ, который органично вписывается в любой интерьер — от винтажного до минималистичного. Пастельно-голубой оттенок придаёт устройству лёгкость и свежесть, делая его заметным, но не навязчивым акцентом на кухонной столешнице. Интуитивно понятное управление — удобные кнопки, плавный рычаг и вращающаяся регулировочная ручка — превращает процесс настройки степени помола в приятный ритуал. Резервуар для кофейных зёрен объёмом 240 г оснащён надёжной системой фиксации Twist & Lock, предотвращающей рассыпание при эксплуатации и транспортировке. Сердце кофемолки — высокоточные жернова из нержавеющей стали с возможностью съёма верхнего элемента для простой очистки. Антистатическая система минимизирует налипание молотого кофе, сохраняя чистоту рабочей зоны. Помол можно регулировать в 15 позициях — от супертонкого (идеально для эспрессо, рекомендуемая настройка — позиция 2) до среднего, подходящего для фильтровых методов заваривания. Ручная регулировка количества кофе позволяет точно дозировать порцию и экспериментировать с насыщенностью напитка. Чаша для молотого кофе изготовлена из прочного, прозрачного и ударостойкого материала Tritan™ — в неё удобно насыпать нужное количество кофе без потерь и загрязнений.
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