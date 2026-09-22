Кофеварка рожковая Smeg ECF03WHEU белая
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1650
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.4
Цвет
белый
Управление
электронное
Регулировка степени помола
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730557
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1650
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.4
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
белый
Управление
электронное
Регулировка степени помола
да
Контроль крепости
нет
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Оснащение система самоочистки
нет
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
50х29х20
Вес, кг.
4
Описание товара Кофеварка рожковая Smeg ECF03WHEU белая
Рожковая кофеварка с профессиональным держателем фильтра 58 мм и давлением помпы 15 бар обеспечивает быстрое приготовление эспрессо дома. Мощность 1650 Вт, система нагрева термоблок и вместительный резервуар на 1.4 Технология термоблок обеспечивает быстрый нагрев и стабильную температуру воды, а профессиональный капучинатор создает плотную и однородную молочную пену. Продуманная эргономика и надежные материалы корпуса сочетаются с классическим дизайном в стиле 50-х годов.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1650
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.4
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
белый
Управление
электронное
Регулировка степени помола
да
Контроль крепости
нет
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Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Оснащение система самоочистки
нет
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Италия
Рожковая кофеварка с профессиональным держателем фильтра 58 мм и давлением помпы 15 бар обеспечивает быстрое приготовление эспрессо дома. Мощность 1650 Вт, система нагрева термоблок и вместительный резервуар на 1.4 Технология термоблок обеспечивает быстрый нагрев и стабильную температуру воды, а профессиональный капучинатор создает плотную и однородную молочную пену. Продуманная эргономика и надежные материалы корпуса сочетаются с классическим дизайном в стиле 50-х годов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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