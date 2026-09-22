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Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая купить с доставкой в Москве
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Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая

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Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая - фото 1
Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая - фото 2
Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая - фото 3
Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая - фото 4
Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая - фото 5
Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый, чалды
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.1
Цвет
белый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая - фото 1
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая - фото 2
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая - фото 3
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая - фото 4
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая - фото 5
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730551
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый, чалды
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.1
Материал корпуса
пластик
Особенности
капучинатор, панель для подогрева чашек, съемный поддон для капель, съемный резервуар для воды
Цвет
белый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
нет
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х23
Вес, кг.
6.7

Описание товара Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая

Описание рожковой кофеварки Smeg – стильного и функционального устройства, созданного для истинных ценителей кофе. Это кофеварка итальянского производства, выполненная в элегантном белом цвете, станет украшением любой кухни. Благодаря мощному насосу с давлением 15 бар, кофеварка обеспечивает идеальную экстракцию аромата и вкуса из молотого кофе, гарантируя насыщенный и бархатистый эспрессо. Мощность в 1350 Вт ускоряет процесс приготовления, чтобы вы могли наслаждаться своим любимым напитком в считанные минуты. Кофеварка оснащена электронным управлением, упрощающим выбор объема порции, а наличие капучинатора позволяет готовить воздушные капучино или латте, добавляя в кофе нежную молочную пену. Для вашего удобства предусмотрена функция подогрева чашек, чтобы ваш кофе подавался в идеально теплой посуде. Объем резервуара для воды составляет 1,1 литра, что удобно для приготовления нескольких чашек сразу, а индикатор уровня воды подскажет, когда требуется пополнение. Длина сетевого кабеля 1 метр предлагает достаточно гибкости для размещения кофеварки на кухне. С её весом в 4,7 кг кофеварка остаётся достаточно компактной и мобильной. Сочетая в себе стильный дизайн и передовые технологии, рожковая кофеварка Smeg станет надежным помощником в создании ароматных кофейных шедевров.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый, чалды
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.1
Материал корпуса
пластик
Особенности
капучинатор, панель для подогрева чашек, съемный поддон для капель, съемный резервуар для воды
Цвет
белый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Развернуть
Контроль крепости
нет
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Китай
Описание
Описание рожковой кофеварки Smeg – стильного и функционального устройства, созданного для истинных ценителей кофе. Это кофеварка итальянского производства, выполненная в элегантном белом цвете, станет украшением любой кухни. Благодаря мощному насосу с давлением 15 бар, кофеварка обеспечивает идеальную экстракцию аромата и вкуса из молотого кофе, гарантируя насыщенный и бархатистый эспрессо. Мощность в 1350 Вт ускоряет процесс приготовления, чтобы вы могли наслаждаться своим любимым напитком в считанные минуты. Кофеварка оснащена электронным управлением, упрощающим выбор объема порции, а наличие капучинатора позволяет готовить воздушные капучино или латте, добавляя в кофе нежную молочную пену. Для вашего удобства предусмотрена функция подогрева чашек, чтобы ваш кофе подавался в идеально теплой посуде. Объем резервуара для воды составляет 1,1 литра, что удобно для приготовления нескольких чашек сразу, а индикатор уровня воды подскажет, когда требуется пополнение. Длина сетевого кабеля 1 метр предлагает достаточно гибкости для размещения кофеварки на кухне. С её весом в 4,7 кг кофеварка остаётся достаточно компактной и мобильной. Сочетая в себе стильный дизайн и передовые технологии, рожковая кофеварка Smeg станет надежным помощником в создании ароматных кофейных шедевров.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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