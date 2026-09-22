Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая
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Характеристики
Описание товара Кофеварка рожковая Smeg ECF02WHEU белая
Описание рожковой кофеварки Smeg – стильного и функционального устройства, созданного для истинных ценителей кофе. Это кофеварка итальянского производства, выполненная в элегантном белом цвете, станет украшением любой кухни. Благодаря мощному насосу с давлением 15 бар, кофеварка обеспечивает идеальную экстракцию аромата и вкуса из молотого кофе, гарантируя насыщенный и бархатистый эспрессо. Мощность в 1350 Вт ускоряет процесс приготовления, чтобы вы могли наслаждаться своим любимым напитком в считанные минуты. Кофеварка оснащена электронным управлением, упрощающим выбор объема порции, а наличие капучинатора позволяет готовить воздушные капучино или латте, добавляя в кофе нежную молочную пену. Для вашего удобства предусмотрена функция подогрева чашек, чтобы ваш кофе подавался в идеально теплой посуде. Объем резервуара для воды составляет 1,1 литра, что удобно для приготовления нескольких чашек сразу, а индикатор уровня воды подскажет, когда требуется пополнение. Длина сетевого кабеля 1 метр предлагает достаточно гибкости для размещения кофеварки на кухне. С её весом в 4,7 кг кофеварка остаётся достаточно компактной и мобильной. Сочетая в себе стильный дизайн и передовые технологии, рожковая кофеварка Smeg станет надежным помощником в создании ароматных кофейных шедевров.
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