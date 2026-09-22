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Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation

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Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 2
Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 3
Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 4
Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 5
Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 6
Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 7
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Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 9
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Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 11
Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 12
Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
8
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 3
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 4
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 5
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 6
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 7
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 8
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 9
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 10
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 11
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 12
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
463 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729814
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, инструкция по быстрой установке.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
8
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х60х24
Вес, кг.
17

Описание товара Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation

Коммутатор Ubiquiti представляет собой высокопроизводительное сетевое устройство, разработанное для обеспечения надежного и эффективного управления вашими сетевыми соединениями. Этот управляемый коммутатор в настольном форм-факторе предназначен для использования в небольших и средних офисах, где требуется высокая производительность и функциональность. Устройство оснащено 24 портами RJ45, что позволяет подключить большое количество устройств, обеспечивая скоростное соединение с базовой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Дополнительно предоставляется 8 портов SFP для гибкости подключения и поддержки сетевых сегментов на оптоволокне. Одним из главных преимуществ данного коммутатора является возможность его управления, что позволяет настраивать различные параметры сетевого трафика и обеспечивать максимальную безопасность и эффективность работы сети. Устройство работает на уровне L2, предоставляя основные функции коммутирования и управления сетью, такие как вланирование, агрегация ссылок и IGMP Snooping. Коммутатор Ubiquiti весит 2,74 кг, что делает его достаточно лёгким и удобным в установке на столе или в серверной. Хотя устройство не поддерживает технологию PoE, его способность обрабатывать большие объёмы данных и широкий набор возможностей управления делают его отличным выбором для эффективного и надежного построения сети.



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Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, инструкция по быстрой установке.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
8
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Ubiquiti представляет собой высокопроизводительное сетевое устройство, разработанное для обеспечения надежного и эффективного управления вашими сетевыми соединениями. Этот управляемый коммутатор в настольном форм-факторе предназначен для использования в небольших и средних офисах, где требуется высокая производительность и функциональность. Устройство оснащено 24 портами RJ45, что позволяет подключить большое количество устройств, обеспечивая скоростное соединение с базовой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Дополнительно предоставляется 8 портов SFP для гибкости подключения и поддержки сетевых сегментов на оптоволокне. Одним из главных преимуществ данного коммутатора является возможность его управления, что позволяет настраивать различные параметры сетевого трафика и обеспечивать максимальную безопасность и эффективность работы сети. Устройство работает на уровне L2, предоставляя основные функции коммутирования и управления сетью, такие как вланирование, агрегация ссылок и IGMP Snooping. Коммутатор Ubiquiti весит 2,74 кг, что делает его достаточно лёгким и удобным в установке на столе или в серверной. Хотя устройство не поддерживает технологию PoE, его способность обрабатывать большие объёмы данных и широкий набор возможностей управления делают его отличным выбором для эффективного и надежного построения сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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