Коммутатор Ubiquiti ECS-48-PoE
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Ubiquiti ECS-48-PoE
Коммутатор Ubiquiti представляет собой высококлассное сетевое оборудование, предназначенное для эффективного управления и оптимизации сетевых ресурсов. Этот управляемый коммутатор идеально подходит для развертывания в корпоративной среде благодаря своему функционалу и техническим параметрам. Основные характеристики: - **Тип коммутатора**: Управляемый, что позволяет администратору тонко настраивать работу сети и оптимизировать производительность. - **Бренд**: Ubiquiti, известный своими надежными и инновационными сетевыми решениями. - **Тип**: Коммутатор уровня L2, что обеспечивает поддержку коммутации на канальном уровне и эффективную адресацию. - **Количество портов**: Оснащен 48 портами RJ45 для подключения большого количества устройств. - **Количество портов SFP**: 2 порта SFP, обеспечивающие скорость передачи данных до 1 Гбит/с, что позволяет интегрировать коммутатор в более сложную и скоростную сеть. - **Поддержка PoE**: Соответствие стандарту 802.3at, что позволяет подавать питание на подключенные устройства через Ethernet, упрощая установку и снижая затраты на кабели и розетки. - **Размер таблицы MAC адресов**: До 16,000 записей, что гарантирует надежную обработку данных в сети с большим количеством узлов. - **Вес**: 8 кг, что указывает на прочную и надежную конструкцию устройства. - **Базовая скорость передачи данных**: До 10 Гбит/с, позволяющая поддерживать высокую пропускную способность и обрабатывать значительные объемы сетевого трафика. Этот коммутатор оптимально подходит для модернизации и расширения существующей инфраструктуры, обеспечивая безопасность и поддерживая высокие инженерные стандарты, характерные для оборудования Ubiquiti.
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