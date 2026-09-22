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блок питания TP-Link PSM900-AC купить с доставкой в Москве
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блок питания TP-Link PSM900-AC

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блок питания TP-Link PSM900-AC - фото 1
блок питания TP-Link PSM900-AC - фото 2
блок питания TP-Link PSM900-AC - фото 3
блок питания TP-Link PSM900-AC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Выходная мощность
900
Выходной ток, А
53.5
  • блок питания TP-Link PSM900-AC - фото 1
  • блок питания TP-Link PSM900-AC - фото 2
  • блок питания TP-Link PSM900-AC - фото 3
  • блок питания TP-Link PSM900-AC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729711
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Характеристики

Бренд
TP-link
Выходная мощность
900
Выходной ток, А
53.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х25х8
Вес, кг.
1.76

Описание товара блок питания TP-Link PSM900-AC

TP-Link PSM900-AC — это профессиональный модульный блок питания переменного тока мощностью 900 Вт, разработанный специально для высокопроизводительных и модульных коммутаторов TP-Link, используемых в корпоративных сетях, дата-центрах и инфраструктурных проектах. Он обеспечивает надёжное и стабильное электропитание, способное выдерживать высокие нагрузки, включая работу большого количества PoE-устройств. Модель ориентирована на круглосуточную эксплуатацию 24/7 и подходит для задач, где критически важна бесперебойная работа оборудования.

Отзывы о товаре блок питания TP-Link PSM900-AC




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Характеристики
Бренд
TP-link
Выходная мощность
900
Выходной ток, А
53.5
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link PSM900-AC — это профессиональный модульный блок питания переменного тока мощностью 900 Вт, разработанный специально для высокопроизводительных и модульных коммутаторов TP-Link, используемых в корпоративных сетях, дата-центрах и инфраструктурных проектах. Он обеспечивает надёжное и стабильное электропитание, способное выдерживать высокие нагрузки, включая работу большого количества PoE-устройств. Модель ориентирована на круглосуточную эксплуатацию 24/7 и подходит для задач, где критически важна бесперебойная работа оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


блок питания TP-Link PSM900-AC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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