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Контроллер автономный HiWatch ACT-C102 купить с доставкой в Москве
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Контроллер автономный HiWatch ACT-C102

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Контроллер автономный HiWatch ACT-C102 - фото 1
Контроллер автономный HiWatch ACT-C102 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Цвет
черный
Тревожные входы
2
  • Контроллер автономный HiWatch ACT-C102 - фото 1
  • Контроллер автономный HiWatch ACT-C102 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728901
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Аксессуар
Тип устройства
контроллер
Цвет
черный
Релейные выходы
2
Тревожные входы
2
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.25

Описание товара Контроллер автономный HiWatch ACT-C102

Профессиональные системы контроля доступа на базе сетевых контроллеров, модели ACT-C102, обеспечивают высокую интеграцию в современные системы безопасности. Устройство представляет собой компактный сетевой контроллер с размерами 285x237x69 мм, предназначенный для установки в рамках комплексных решений по управлению доступом. Контроллер выполнен из прочных материалов, устойчивых к механическим воздействиям, что повышает надёжность эксплуатации в различных условиях. Модель поддерживает работу в сетевых инфраструктурах посредством Ethernet-подключений, обеспечивая стабильную работу и быструю обработку данных. Также к особенностям относится возможность интеграции с различными системами идентификации и контроля, что расширяет функциональные возможности системы.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Контроллер автономный HiWatch ACT-C102




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Аксессуар
Тип устройства
контроллер
Цвет
черный
Релейные выходы
2
Тревожные входы
2
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные системы контроля доступа на базе сетевых контроллеров, модели ACT-C102, обеспечивают высокую интеграцию в современные системы безопасности. Устройство представляет собой компактный сетевой контроллер с размерами 285x237x69 мм, предназначенный для установки в рамках комплексных решений по управлению доступом. Контроллер выполнен из прочных материалов, устойчивых к механическим воздействиям, что повышает надёжность эксплуатации в различных условиях. Модель поддерживает работу в сетевых инфраструктурах посредством Ethernet-подключений, обеспечивая стабильную работу и быструю обработку данных. Также к особенностям относится возможность интеграции с различными системами идентификации и контроля, что расширяет функциональные возможности системы.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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