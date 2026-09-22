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Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Цвет
черный
Тревожные входы
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728901
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Описание товара Контроллер автономный HiWatch ACT-C102
Профессиональные системы контроля доступа на базе сетевых контроллеров, модели ACT-C102, обеспечивают высокую интеграцию в современные системы безопасности. Устройство представляет собой компактный сетевой контроллер с размерами 285x237x69 мм, предназначенный для установки в рамках комплексных решений по управлению доступом. Контроллер выполнен из прочных материалов, устойчивых к механическим воздействиям, что повышает надёжность эксплуатации в различных условиях. Модель поддерживает работу в сетевых инфраструктурах посредством Ethernet-подключений, обеспечивая стабильную работу и быструю обработку данных. Также к особенностям относится возможность интеграции с различными системами идентификации и контроля, что расширяет функциональные возможности системы.
Профессиональные системы контроля доступа на базе сетевых контроллеров, модели ACT-C102, обеспечивают высокую интеграцию в современные системы безопасности. Устройство представляет собой компактный сетевой контроллер с размерами 285x237x69 мм, предназначенный для установки в рамках комплексных решений по управлению доступом. Контроллер выполнен из прочных материалов, устойчивых к механическим воздействиям, что повышает надёжность эксплуатации в различных условиях. Модель поддерживает работу в сетевых инфраструктурах посредством Ethernet-подключений, обеспечивая стабильную работу и быструю обработку данных. Также к особенностям относится возможность интеграции с различными системами идентификации и контроля, что расширяет функциональные возможности системы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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