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Видеопанель Fanvil i16SV-02 CMOS цвет панели: серебристый купить с доставкой в Москве
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Видеопанель Fanvil i16SV-02 CMOS цвет панели: серебристый

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Видеопанель Fanvil i16SV-02 CMOS цвет панели: серебристый - фото 1
Видеопанель Fanvil i16SV-02 CMOS цвет панели: серебристый - фото 2
Видеопанель Fanvil i16SV-02 CMOS цвет панели: серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
  • Видеопанель Fanvil i16SV-02 CMOS цвет панели: серебристый - фото 1
  • Видеопанель Fanvil i16SV-02 CMOS цвет панели: серебристый - фото 2
  • Видеопанель Fanvil i16SV-02 CMOS цвет панели: серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728731
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Цвет
серебристый
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Габариты (ШxВxГ)
255x165x65 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.01

Описание товара Видеопанель Fanvil i16SV-02 CMOS цвет панели: серебристый

Домофония Fanvil в стильном серебристом исполнении отлично впишется в современный интерьер. Благодаря громкой связи вы сможете общаться с посетителями, не отвлекаясь от дел и передвигаясь по дому. Надёжная коммуникация и эффектный внешний вид — удобное решение для вашего пространства.



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Отзывы о товаре Видеопанель Fanvil i16SV-02 CMOS цвет панели: серебристый




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Характеристики
Бренд
FANVIL
Цвет
серебристый
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Габариты (ШxВxГ)
255x165x65 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Домофония Fanvil в стильном серебристом исполнении отлично впишется в современный интерьер. Благодаря громкой связи вы сможете общаться с посетителями, не отвлекаясь от дел и передвигаясь по дому. Надёжная коммуникация и эффектный внешний вид — удобное решение для вашего пространства.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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