Видеопанель Fanvil i16SV-02 CMOS цвет панели: серебристый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728731
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Характеристики
Бренд
FANVIL
Цвет
серебристый
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Габариты (ШxВxГ)
255x165x65 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.01
Описание товара Видеопанель Fanvil i16SV-02 CMOS цвет панели: серебристый
Домофония Fanvil в стильном серебристом исполнении отлично впишется в современный интерьер. Благодаря громкой связи вы сможете общаться с посетителями, не отвлекаясь от дел и передвигаясь по дому. Надёжная коммуникация и эффектный внешний вид — удобное решение для вашего пространства.
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Бренд
FANVIL
Цвет
серебристый
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Габариты (ШxВxГ)
255x165x65 мм
Страна производитель
Китай
Домофония Fanvil в стильном серебристом исполнении отлично впишется в современный интерьер. Благодаря громкой связи вы сможете общаться с посетителями, не отвлекаясь от дел и передвигаясь по дому. Надёжная коммуникация и эффектный внешний вид — удобное решение для вашего пространства.
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