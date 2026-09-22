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Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728035
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Описание товара Видеорегистратор Trassir MiniNVR 3209R
Видеорегистраторы Trassir представляют собой надежные устройства для мониторинга и записи высокого качества. Они оснащены интерфейсом подключения накопителя SATA и способны работать с двумя жесткими дисками или SSD, что обеспечивает значительную емкость для хранения данных.
Видеорегистраторы поддерживают до 8 IP-каналов и обеспечивают запись на максимальном разрешении 3840x2160 пикселей с частотой 30 кадров в секунду. Это позволяет фиксировать даже самые мелкие детали без потери качества, что особено важно для обеспечения безопасности.
Удобные разъемы HDMI, VGA и три разъема USB обеспечивают широкие возможности для подключения внешних устройств, включая возможность подключения внешнего накопителя по USB. Такой набор интерфейсов позволяет легко интегрировать регистратор в существующую систему видеонаблюдения и подключать дополнительные устройства для расширения функционала.
Питание устройства осуществляется от сети, а вес видеорегистратора составляет всего 1,85 кг, что облегчает его установку и размещение. Кроме того, поддержка мобильных платформ позволяет пользователям удаленно управлять и просматривать видеоматериалы через мобильные приложения.
Все это делает видеорегистраторы Trassir идеальным выбором для эффективной и качественной системы видеонаблюдения как для бизнеса, так и для личного использования.
Видеорегистраторы Trassir представляют собой надежные устройства для мониторинга и записи высокого качества. Они оснащены интерфейсом подключения накопителя SATA и способны работать с двумя жесткими дисками или SSD, что обеспечивает значительную емкость для хранения данных.
Видеорегистраторы поддерживают до 8 IP-каналов и обеспечивают запись на максимальном разрешении 3840x2160 пикселей с частотой 30 кадров в секунду. Это позволяет фиксировать даже самые мелкие детали без потери качества, что особено важно для обеспечения безопасности.
Удобные разъемы HDMI, VGA и три разъема USB обеспечивают широкие возможности для подключения внешних устройств, включая возможность подключения внешнего накопителя по USB. Такой набор интерфейсов позволяет легко интегрировать регистратор в существующую систему видеонаблюдения и подключать дополнительные устройства для расширения функционала.
Питание устройства осуществляется от сети, а вес видеорегистратора составляет всего 1,85 кг, что облегчает его установку и размещение. Кроме того, поддержка мобильных платформ позволяет пользователям удаленно управлять и просматривать видеоматериалы через мобильные приложения.
Все это делает видеорегистраторы Trassir идеальным выбором для эффективной и качественной системы видеонаблюдения как для бизнеса, так и для личного использования.
Видеорегистратор Trassir MiniNVR 3209R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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