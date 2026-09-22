Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8
Видеорегистратор HikVision – это надежное и высокопроизводительное устройство, подходящее для создания мощной системы видеонаблюдения. Данная модель оснащена интерфейсом подключения накопителя SATA, что обеспечивает быстрый и стабильный доступ к хранимым данным. Видеорегистратор поддерживает подключение внешнего накопителя через USB, что позволяет легко расширить объем памяти при необходимости. Устройство оснащено двумя HDMI и двумя VGA разъемами, что предоставляет гибкость в подключении к мониторам и позволяет строить сложные системы отображения. Видеорегистратор поддерживает мобильные платформы, обеспечивая удаленный доступ к записям и трансляциям в реальном времени через мобильные устройства. С максимальным разрешением видеозаписи 3840x2160 пикселей и скоростью до 30 кадров в секунду, вы можете быть уверены в качестве получаемого изображения. Видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов и имеет 8 каналов записи, что дает возможность интеграции в уже существующую систему видеонаблюдения или создания новой. Безопасность и надежность – ключевые особенности видеорегистратора HikVision. Устройство не имеет PoE портов, но питается от сети, обеспечивая стабильную работу без перерывов. С возможностью установки до двух жестких дисков (HDD/SSD), вы получите достаточное пространство для хранения записей. Вес устройства составляет 5 кг, что делает его достаточно компактным и удобным для установки в различных местах. Как продукт бренда HikVision, видеорегистратор гарантирует высокое качество, производительность и долговечность, обеспечивая надежное видеонаблюдение в любых условиях.
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