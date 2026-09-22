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Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8

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Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 1
Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 2
Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 3
Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 4
Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 5
Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 6
Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 7
Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 8
Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 9
Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 10
Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 11
Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 12
Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 1
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 2
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 3
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 4
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 5
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 6
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 7
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 8
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 9
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 10
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 11
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 12
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
122 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728019
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
2
RCA
1
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
2
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
445x476x95 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х57х21
Вес, кг.
7.25

Описание товара Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8

Видеорегистратор HikVision – это надежное и высокопроизводительное устройство, подходящее для создания мощной системы видеонаблюдения. Данная модель оснащена интерфейсом подключения накопителя SATA, что обеспечивает быстрый и стабильный доступ к хранимым данным. Видеорегистратор поддерживает подключение внешнего накопителя через USB, что позволяет легко расширить объем памяти при необходимости. Устройство оснащено двумя HDMI и двумя VGA разъемами, что предоставляет гибкость в подключении к мониторам и позволяет строить сложные системы отображения. Видеорегистратор поддерживает мобильные платформы, обеспечивая удаленный доступ к записям и трансляциям в реальном времени через мобильные устройства. С максимальным разрешением видеозаписи 3840x2160 пикселей и скоростью до 30 кадров в секунду, вы можете быть уверены в качестве получаемого изображения. Видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов и имеет 8 каналов записи, что дает возможность интеграции в уже существующую систему видеонаблюдения или создания новой. Безопасность и надежность – ключевые особенности видеорегистратора HikVision. Устройство не имеет PoE портов, но питается от сети, обеспечивая стабильную работу без перерывов. С возможностью установки до двух жестких дисков (HDD/SSD), вы получите достаточное пространство для хранения записей. Вес устройства составляет 5 кг, что делает его достаточно компактным и удобным для установки в различных местах. Как продукт бренда HikVision, видеорегистратор гарантирует высокое качество, производительность и долговечность, обеспечивая надежное видеонаблюдение в любых условиях.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Hikvision DS-8632NXI-K8




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Развернуть
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
2
RCA
1
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
2
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
445x476x95 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор HikVision – это надежное и высокопроизводительное устройство, подходящее для создания мощной системы видеонаблюдения. Данная модель оснащена интерфейсом подключения накопителя SATA, что обеспечивает быстрый и стабильный доступ к хранимым данным. Видеорегистратор поддерживает подключение внешнего накопителя через USB, что позволяет легко расширить объем памяти при необходимости. Устройство оснащено двумя HDMI и двумя VGA разъемами, что предоставляет гибкость в подключении к мониторам и позволяет строить сложные системы отображения. Видеорегистратор поддерживает мобильные платформы, обеспечивая удаленный доступ к записям и трансляциям в реальном времени через мобильные устройства. С максимальным разрешением видеозаписи 3840x2160 пикселей и скоростью до 30 кадров в секунду, вы можете быть уверены в качестве получаемого изображения. Видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов и имеет 8 каналов записи, что дает возможность интеграции в уже существующую систему видеонаблюдения или создания новой. Безопасность и надежность – ключевые особенности видеорегистратора HikVision. Устройство не имеет PoE портов, но питается от сети, обеспечивая стабильную работу без перерывов. С возможностью установки до двух жестких дисков (HDD/SSD), вы получите достаточное пространство для хранения записей. Вес устройства составляет 5 кг, что делает его достаточно компактным и удобным для установки в различных местах. Как продукт бренда HikVision, видеорегистратор гарантирует высокое качество, производительность и долговечность, обеспечивая надежное видеонаблюдение в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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