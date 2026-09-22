Видеорегистратор Hikvision DS-8616NXI-K8
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Hikvision DS-8616NXI-K8
Видеорегистратор HikVision – это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для обеспечения безопасности и круглосуточного мониторинга. Созданный с использованием передовых технологий, этот видеорегистратор поддерживает максимальное разрешение видеозаписи в 3840x2160, что гарантирует кристально четкое изображение и высокое качество в каждой детали. Его производительность впечатляет – устройство способно записывать до 30 кадров в секунду при максимальном разрешении, что обеспечивает плавность записи и возможность детального просмотра событий. Видеорегистратор поддерживает подключение до 16 IP-каналов и одновременно может записывать видеопотоки с 8 каналов, что делает его универсальным решением как для дома, так и для бизнеса. Благодаря наличию двух интерфейсов HDMI и VGA, можно легко подключить его к нескольким дисплеям для удобного мониторинга. Интерфейс подключения накопителей выполнен в формате SATA, что дает возможность использовать широкий спектр жестких дисков для хранения большого объема данных. Однако обратите внимание, что накопители в комплект не входят и приобретаются отдельно. Устройство поддерживает мобильные платформы, что позволяет удаленно просматривать видео через смартфон или планшет, обеспечивая дополнительное удобство и безопасность. Максимальная скорость сети Ethernet достигает 1000 Мбит/с, обеспечивая быструю и надежную передачу данных. Несмотря на широкий функционал, видеорегистратор отличается умеренной потребляемой мощностью в 30 Вт и весит 8 кг, что упрощает его установку и эксплуатацию. Безопасность и простота в использовании делают видеорегистратор HikVision отличным выбором для любых потребностей в видеонаблюдении.
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