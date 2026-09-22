Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный
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Характеристики
Тип датчика
электрохимический
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
5
Ожидание показаний
10
Индикация
визуальная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727644
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Характеристики
Бренд
Тип датчика
электрохимический
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
5
Ожидание показаний
10
Индикация
визуальная
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
16х11х5
Вес, г.
170
Описание товара Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный
Профессиональный электрохимический алкотестер Inspector AT950 предназначен для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе. Прибор разработан для индивидуального использования. Высокая точность измерений обеспечивается электрохимическим сенсором премиум-класса, погрешность составляет всего ±0.025 мг/л. В устройстве предусмотрено сохранение информации о дате и времени проведения каждого теста, а также есть счетчик количества тестов (до 100). На выбор предложено 3 варианта единиц измерения.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип датчика
электрохимический
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
5
Ожидание показаний
10
Индикация
визуальная
Страна производитель
Республика Корея
Профессиональный электрохимический алкотестер Inspector AT950 предназначен для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе. Прибор разработан для индивидуального использования. Высокая точность измерений обеспечивается электрохимическим сенсором премиум-класса, погрешность составляет всего ±0.025 мг/л. В устройстве предусмотрено сохранение информации о дате и времени проведения каждого теста, а также есть счетчик количества тестов (до 100). На выбор предложено 3 варианта единиц измерения.
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