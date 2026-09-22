Термос универсальный с ручкой, Biostal, 1,8л, титан
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Термос
Тип товара
термос
Цвет
сталь
Материал
металл, пластик
Закрытие
винтовое (+ крышка)
Диаметр
11
Высота
32.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб.
В наличии
Код товара: 727255
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 240 руб.
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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Тип товара
термос
Комплектация
термос, крышка, дополнительная чашка, ситечко, плечевой ремень, документация, упаковка
Цвет
сталь
Материал
металл, пластик
Закрытие
винтовое (+ крышка)
Плечевой ремень
Да
Ручка
Да
Диаметр
11
Высота
32.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х11
Вес, кг.
1.08
Описание товара Термос универсальный с ручкой, Biostal, 1,8л, титан
Термос с уникальной конструкцией пробки одинаково хорош для горячих и холодных напитков, а также первых и вторых блюд. Его многослойная вакуумная колба из пищевой нержавеющей стали 18/8 (AISI 304) долго сохраняет температуру содержимого, а прочное защитное покрытие корпуса в цвете «титан» защищает руки от примерзания и защищает металл от царапин и коррозии. Благодаря крышечке сито можно использовать не только вместе с термосом, но и отдельно от него: заваривайте с помощью нашего ситечка свой любимый чай в термосе, кружке или другой ёмкости, а точная лазерная перфорация раскроет вкус напитка и надёжно удержит внутри ситечка даже самые мелкие чаинки. Оранжевый цвет комплектующих термоса не даст им потеряться на природе или дома.
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Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Тип товара
термос
Комплектация
термос, крышка, дополнительная чашка, ситечко, плечевой ремень, документация, упаковка
Цвет
сталь
Материал
металл, пластик
Закрытие
винтовое (+ крышка)
Плечевой ремень
Да
Ручка
Да
Диаметр
11
Высота
32.5
Страна производитель
Китай
Термос с уникальной конструкцией пробки одинаково хорош для горячих и холодных напитков, а также первых и вторых блюд. Его многослойная вакуумная колба из пищевой нержавеющей стали 18/8 (AISI 304) долго сохраняет температуру содержимого, а прочное защитное покрытие корпуса в цвете «титан» защищает руки от примерзания и защищает металл от царапин и коррозии. Благодаря крышечке сито можно использовать не только вместе с термосом, но и отдельно от него: заваривайте с помощью нашего ситечка свой любимый чай в термосе, кружке или другой ёмкости, а точная лазерная перфорация раскроет вкус напитка и надёжно удержит внутри ситечка даже самые мелкие чаинки. Оранжевый цвет комплектующих термоса не даст им потеряться на природе или дома.
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Термос универсальный с ручкой, Biostal, 1,8л, титан – стоимость товара 3240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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