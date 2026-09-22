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Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь купить с доставкой в Москве
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Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь

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Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь - фото 1
Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь - фото 2
Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь - фото 3
Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь - фото 4
Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
термокружка
Цвет
серебристый
Закрытие
крышка
Диаметр
70
Высота
18.3
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь - фото 1
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь - фото 2
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь - фото 3
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь - фото 4
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727231
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь
1 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
термокружка
Цвет
серебристый
Закрытие
крышка
Карабин
Нет
Плечевой ремень
нет
Ручка
нет
USB-подогрев
Нет
Чехол в комплекте
нет
Диаметр
70
Высота
18.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х8
Вес, г.
295

Описание товара Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь

термокружка, 0.4 л, до 8 ч, колба: сталь, корпус: сталь, цвет серебристый



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Отзывы о товаре Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
термокружка
Цвет
серебристый
Закрытие
крышка
Карабин
Нет
Плечевой ремень
нет
Ручка
нет
USB-подогрев
Нет
Чехол в комплекте
нет
Диаметр
70
Высота
18.3
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Страна производитель
Китай
Описание
термокружка, 0.4 л, до 8 ч, колба: сталь, корпус: сталь, цвет серебристый


Смотрите также: Термосы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь - стоимость товара 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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