Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713
Аккумуляторный триммер Ryobi RBC18x20B4F 5133003713 Аккумуляторный триммер подходит для срезания длинной травы и стрижки кустов. В качестве режущего элемента могут использоваться леска или нож. Модель работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В и совместима с другими инструментами системы ONE+. Велосипедная рукоять имеет прорезиненные ручки - для более комфортной работы и надежного захвата. Технические характеристики: - Ширина скашивания: 20-30 см; - Толщина лески: 1.65 мм; - Приводной вал: гибкий; - Режущий элемент: леска/нож; - Тип ручки: U-образная (велосипедная); - Разборный вал: да; - Посадочный диаметр: 25.4 мм; - Тип двигателя: электрический; - Тип аккумулятора: Li-lon/Ni-Cd; - Напряжение аккумулятора: 18 В; - Количество аккумуляторов в комплекте: 1; - Емкость аккумулятора: 4.0 Ач; - Время заряда: 2 часа; - Регулировка длины: нет; - Производительность с аккумулятором 1.5А*ч: 7 минут работы; - Производительность с аккумулятором 2 А*ч: 10 минут работы; - Производительность с аккумулятором 2.5 А*ч: 12 минут работы; - Производительность с аккумулятором 4 А*ч: 19 минут работы; - Производительность с аккумулятором 5 А*ч: 24 минуты работы. Особенности: - Инструмент позволяет обрабатывать участок с соблюдением экологической чистоты; - Литий-ионный аккумулятор отличается отсутствием саморазряда и эффекта памяти; - Разборная штанга для удобства хранения и транспортировки; - Совместим с другими инструментами системы ONE+ (один аккумулятор и зарядное устройство подходят к нескольким инструментам). Комплектация: - Триммер; - Лезвие Tri-Arc; - Шпуля с леской 1.6 мм; - Велосипедная рукоять; - Ремень; - Аккумулятор 4.0 Ач (RB18L40); - Зарядное устройство; - Упаковка. Габариты и вес: - Габаритные размеры (ДхШхВ): 1081х518х169 мм; - Вес: 8,36 кг.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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