Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина скашивания (max), см
22
Обороты двигателя
7400
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727201
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
Триммер; Шпуля с автоподачей; Аккумулятор - 1 шт.; Зарядное устройство - 1 шт.; Инструкция; Упаковка
Тип двигателя
электрический
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Ширина скашивания (max), см
22
Обороты двигателя
7400
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х22х21
Вес, кг.
4.61
Описание товара Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545
Триммер Ryobi MAX POWER RY36LT33A-120 36В 5133004545 – незаменимый помощник в уходе за садовым участком и придомовой территорией. Модель отличается небольшими весом и габаритами, благодаря чему идеально подойдет для использования женщинами и пожилыми людьми. Питание от аккумулятора обеспечивает автономную работу. Триммер идеально подойдет для обработки участков вдали от электросети.
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Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка
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Бренд
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
Триммер; Шпуля с автоподачей; Аккумулятор - 1 шт.; Зарядное устройство - 1 шт.; Инструкция; Упаковка
Тип двигателя
электрический
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Ширина скашивания (max), см
22
Обороты двигателя
7400
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Страна производитель
Китай
Триммер Ryobi MAX POWER RY36LT33A-120 36В 5133004545 – незаменимый помощник в уходе за садовым участком и придомовой территорией. Модель отличается небольшими весом и габаритами, благодаря чему идеально подойдет для использования женщинами и пожилыми людьми. Питание от аккумулятора обеспечивает автономную работу. Триммер идеально подойдет для обработки участков вдали от электросети.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка
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