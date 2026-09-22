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Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 купить с доставкой в Москве
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Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545

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Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 1
Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 2
Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 3
Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 4
Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 5
Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 6
Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 7
Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 8
Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 9
Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 10
Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 11
Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина скашивания (max), см
22
Обороты двигателя
7400
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 1
  • Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 2
  • Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 3
  • Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 4
  • Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 5
  • Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 6
  • Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 7
  • Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 8
  • Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 9
  • Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 10
  • Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 11
  • Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727201
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
Триммер; Шпуля с автоподачей; Аккумулятор - 1 шт.; Зарядное устройство - 1 шт.; Инструкция; Упаковка
Тип двигателя
электрический
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Ширина скашивания (max), см
22
Обороты двигателя
7400
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х22х21
Вес, кг.
4.61

Описание товара Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545

Триммер Ryobi MAX POWER RY36LT33A-120 36В 5133004545 – незаменимый помощник в уходе за садовым участком и придомовой территорией. Модель отличается небольшими весом и габаритами, благодаря чему идеально подойдет для использования женщинами и пожилыми людьми. Питание от аккумулятора обеспечивает автономную работу. Триммер идеально подойдет для обработки участков вдали от электросети.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
Триммер; Шпуля с автоподачей; Аккумулятор - 1 шт.; Зарядное устройство - 1 шт.; Инструкция; Упаковка
Тип двигателя
электрический
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Ширина скашивания (max), см
22
Обороты двигателя
7400
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер Ryobi MAX POWER RY36LT33A-120 36В 5133004545 – незаменимый помощник в уходе за садовым участком и придомовой территорией. Модель отличается небольшими весом и габаритами, благодаря чему идеально подойдет для использования женщинами и пожилыми людьми. Питание от аккумулятора обеспечивает автономную работу. Триммер идеально подойдет для обработки участков вдали от электросети.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер 36В Ryobi RY36LT33A-120 5133004545 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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