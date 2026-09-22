Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711
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Характеристики
Тип двигателя
аккумуляторный
Диаметр лески
1.6 мм
Ширина скашивания (max), см
30
Обороты двигателя
7800
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727198
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Характеристики
Бренд
Комплектация
зарядное устройство, аккумулятор
Тип двигателя
аккумуляторный
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
2.5
Антивибрационная система
нет
Диаметр лески
1.6 мм
Уровень шума, дБ
92
Ширина скашивания (max), см
30
Обороты двигателя
7800
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.25х0.12
Вес, кг.
5.23
Описание товара Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711
Гибридный триммер Ryobi ONE+ RLT1831H25F 5133003711 применяется для скашивания травы и сорняков, подравнивания кромки газона. Во время стрижки режущая поверхность должна быть расположена параллельно плоскости земли, а при обработке краев - вертикально. Инструмент оснащен надежным гибридным мотором, также может работать от электрической сети 230-240 В. В комплект триммера входит литий-ионный аккумулятор напряжением 18 В и емкостью 2.5 А*ч.
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Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Комплектация
зарядное устройство, аккумулятор
Тип двигателя
аккумуляторный
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
2.5
Антивибрационная система
нет
Диаметр лески
1.6 мм
Уровень шума, дБ
92
Ширина скашивания (max), см
30
Обороты двигателя
7800
Расположение двигателя
нижнее
Развернуть
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Гибридный триммер Ryobi ONE+ RLT1831H25F 5133003711 применяется для скашивания травы и сорняков, подравнивания кромки газона. Во время стрижки режущая поверхность должна быть расположена параллельно плоскости земли, а при обработке краев - вертикально. Инструмент оснащен надежным гибридным мотором, также может работать от электрической сети 230-240 В. В комплект триммера входит литий-ионный аккумулятор напряжением 18 В и емкостью 2.5 А*ч.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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