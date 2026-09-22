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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727170
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Описание товара Воздуходувка ранцевая Ryobi 36В RY36BPXB-0 5133005947
Воздуходувка Ryobi — это мощный и удобный инструмент, идеально подходящий для поддержания чистоты вашего участка или сада. С весом всего 8,3 кг, эта воздуходувка является легкой и маневренной, что делает ее использование максимально комфортным. Оснащенная современным литий-ионным (Li-Ion) аккумулятором с напряжением 18 В, она обеспечивает длительное время работы и быстрое время зарядки.
Ryobi разработана для максимальной производительности: она способна выдавать объем воздуха до 1062 м?/ч, что позволяет быстро и эффективно убирать листья, мусор и прочие загрязнения. Впечатляющая скорость потока воздуха до 76,9 м/с гарантирует, что даже наиболее сложные задачи по уборке будут выполнены без усилий.
Произведенная в Китае под надежным брендом Ryobi, эта воздуходувка сочетает в себе высокие эксплуатационные характеристики и международные стандарты качества. Она станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный, эффективный и простой в использовании инструмент для уборки на приусадебных участках или в саду. С питанием от аккумулятора вы получаете свободу передвижения без необходимости постоянно быть привязанным к электрической розетке.
Воздуходувка Ryobi — это мощный и удобный инструмент, идеально подходящий для поддержания чистоты вашего участка или сада. С весом всего 8,3 кг, эта воздуходувка является легкой и маневренной, что делает ее использование максимально комфортным. Оснащенная современным литий-ионным (Li-Ion) аккумулятором с напряжением 18 В, она обеспечивает длительное время работы и быстрое время зарядки.
Ryobi разработана для максимальной производительности: она способна выдавать объем воздуха до 1062 м?/ч, что позволяет быстро и эффективно убирать листья, мусор и прочие загрязнения. Впечатляющая скорость потока воздуха до 76,9 м/с гарантирует, что даже наиболее сложные задачи по уборке будут выполнены без усилий.
Произведенная в Китае под надежным брендом Ryobi, эта воздуходувка сочетает в себе высокие эксплуатационные характеристики и международные стандарты качества. Она станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный, эффективный и простой в использовании инструмент для уборки на приусадебных участках или в саду. С питанием от аккумулятора вы получаете свободу передвижения без необходимости постоянно быть привязанным к электрической розетке.
Воздуходувка ранцевая Ryobi 36В RY36BPXB-0 5133005947 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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