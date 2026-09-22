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Воздуходувка ранцевая Ryobi 36В RY36BPXB-0 5133005947 купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка ранцевая Ryobi 36В RY36BPXB-0 5133005947

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Воздуходувка ранцевая Ryobi 36В RY36BPXB-0 5133005947 - фото 1
Воздуходувка ранцевая Ryobi 36В RY36BPXB-0 5133005947 - фото 2
Воздуходувка ранцевая Ryobi 36В RY36BPXB-0 5133005947 - фото 3
Воздуходувка ранцевая Ryobi 36В RY36BPXB-0 5133005947 - фото 4
Воздуходувка ранцевая Ryobi 36В RY36BPXB-0 5133005947 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Воздуходувка ранцевая Ryobi 36В RY36BPXB-0 5133005947 - фото 1
  • Воздуходувка ранцевая Ryobi 36В RY36BPXB-0 5133005947 - фото 2
  • Воздуходувка ранцевая Ryobi 36В RY36BPXB-0 5133005947 - фото 3
  • Воздуходувка ранцевая Ryobi 36В RY36BPXB-0 5133005947 - фото 4
  • Воздуходувка ранцевая Ryobi 36В RY36BPXB-0 5133005947 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727170
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Размеры в упаковке, см
82х35х32
Вес, кг.
7.96

Описание товара Воздуходувка ранцевая Ryobi 36В RY36BPXB-0 5133005947

Воздуходувка Ryobi — это мощный и удобный инструмент, идеально подходящий для поддержания чистоты вашего участка или сада. С весом всего 8,3 кг, эта воздуходувка является легкой и маневренной, что делает ее использование максимально комфортным. Оснащенная современным литий-ионным (Li-Ion) аккумулятором с напряжением 18 В, она обеспечивает длительное время работы и быстрое время зарядки. Ryobi разработана для максимальной производительности: она способна выдавать объем воздуха до 1062 м?/ч, что позволяет быстро и эффективно убирать листья, мусор и прочие загрязнения. Впечатляющая скорость потока воздуха до 76,9 м/с гарантирует, что даже наиболее сложные задачи по уборке будут выполнены без усилий. Произведенная в Китае под надежным брендом Ryobi, эта воздуходувка сочетает в себе высокие эксплуатационные характеристики и международные стандарты качества. Она станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный, эффективный и простой в использовании инструмент для уборки на приусадебных участках или в саду. С питанием от аккумулятора вы получаете свободу передвижения без необходимости постоянно быть привязанным к электрической розетке.



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Отзывы о товаре Воздуходувка ранцевая Ryobi 36В RY36BPXB-0 5133005947




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Описание
Воздуходувка Ryobi — это мощный и удобный инструмент, идеально подходящий для поддержания чистоты вашего участка или сада. С весом всего 8,3 кг, эта воздуходувка является легкой и маневренной, что делает ее использование максимально комфортным. Оснащенная современным литий-ионным (Li-Ion) аккумулятором с напряжением 18 В, она обеспечивает длительное время работы и быстрое время зарядки. Ryobi разработана для максимальной производительности: она способна выдавать объем воздуха до 1062 м?/ч, что позволяет быстро и эффективно убирать листья, мусор и прочие загрязнения. Впечатляющая скорость потока воздуха до 76,9 м/с гарантирует, что даже наиболее сложные задачи по уборке будут выполнены без усилий. Произведенная в Китае под надежным брендом Ryobi, эта воздуходувка сочетает в себе высокие эксплуатационные характеристики и международные стандарты качества. Она станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный, эффективный и простой в использовании инструмент для уборки на приусадебных участках или в саду. С питанием от аккумулятора вы получаете свободу передвижения без необходимости постоянно быть привязанным к электрической розетке.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
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