Картридж IC WF-M52xx57xx Series XL Black (C13T965140)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Картридж IC WF-M52xx57xx Series XL Black (C13T965140)
Контейнер Epson T9651 XL (C13T965140) — это оригинальный блок подачи чернил (Ink Supply Unit) нового поколения, разработанный для монохромной бизнес-печати в условиях средних и крупных офисов. Вместо традиционной пластиковой коробки расходный материал выполнен в виде высокотехнологичного герметичного фольгированного пакета со встроенным чипом, который вставляется в специальный выдвижной отсек печатающего устройства. Такая конструкция предотвращает контакт чернил с воздухом, исключает риск высыхания и позволяет использовать краску целиком до последней капли. Оригинальный состав бережно относится к стационарной печатающей головке PrecisionCore, обеспечивая бесперебойную эксплуатацию принтера на высоких скоростях.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 530 руб.3633 руб. в СплитКартридж струйный HP 746 (P2V78A) пурпурный
-
В наличииЦена 15 360 руб.3840 руб. в СплитКартридж струйный HP 730 P2V69A пурпурный (400мл) для HP DJ T170...
-
В наличииЦена 15 360 руб.3840 руб. в СплитКартридж струйный HP 730 P2V68A голубой (400мл) для HP DJ T1700
-
В наличииЦена 15 360 руб.3840 руб. в СплитКартридж струйный HP 730 P2V73A фото черный (400мл) для HP DJ T1...
-
В наличииЦена 15 360 руб.3840 руб. в СплитКартридж струйный HP 730 P2V71A черный матовый (400мл) для HP DJ...
-
В наличииЦена 20 040 руб.5010 руб. в СплитКартридж струйный Canon PFI-310 MBK 2358C001 черный матовый (330...
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Отзывы о товаре Картридж IC WF-M52xx57xx Series XL Black (C13T965140)