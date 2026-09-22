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Картридж PFI-206 R (5309B001) купить с доставкой в Москве
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Картридж PFI-206 R (5309B001)

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Картридж PFI-206 R (5309B001) - фото 1
Картридж PFI-206 R (5309B001) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
  • Картридж PFI-206 R (5309B001) - фото 1
  • Картридж PFI-206 R (5309B001) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724750
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х4
Вес, г.
40

Описание товара Картридж PFI-206 R (5309B001)

Canon PFI-206 R (5309B001) — это оригинальный струйный картридж, содержащий красный (Red) цвет чернил, объемом 300 мл, предназначенный для широкоформатных плоттеров серии Canon imagePROGRAF.

Отзывы о товаре Картридж PFI-206 R (5309B001)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Canon PFI-206 R (5309B001) — это оригинальный струйный картридж, содержащий красный (Red) цвет чернил, объемом 300 мл, предназначенный для широкоформатных плоттеров серии Canon imagePROGRAF.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж PFI-206 R (5309B001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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