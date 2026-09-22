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Картридж CLI-65 M EUROCN (4217C001) купить с доставкой в Москве
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Картридж CLI-65 M EUROCN (4217C001)

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Картридж CLI-65 M EUROCN (4217C001) - фото 1
Картридж CLI-65 M EUROCN (4217C001) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
  • Картридж CLI-65 M EUROCN (4217C001) - фото 1
  • Картридж CLI-65 M EUROCN (4217C001) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724735
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
11х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Картридж CLI-65 M EUROCN (4217C001)

Canon CLI-65 M — оригинальный сменный чернильный танк, оснащенный интеллектуальным чипом для контроля уровня красителя. Используется в 8-цветной системе печати ChromaLife100+, где водорастворимый пурпурный пигмент отвечает за корректную и точную цветопередачу сложных розовых, красных, фиолетовых и телесных тонов. Чернила мгновенно впитываются в микропористый глянцевый или полуглянцевый слой фотобумаги, гарантируя отсутствие зернистости, идеальный блеск поверхности и архивную стойкость снимков при хранении в альбоме

Отзывы о товаре Картридж CLI-65 M EUROCN (4217C001)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Япония
Описание
Canon CLI-65 M — оригинальный сменный чернильный танк, оснащенный интеллектуальным чипом для контроля уровня красителя. Используется в 8-цветной системе печати ChromaLife100+, где водорастворимый пурпурный пигмент отвечает за корректную и точную цветопередачу сложных розовых, красных, фиолетовых и телесных тонов. Чернила мгновенно впитываются в микропористый глянцевый или полуглянцевый слой фотобумаги, гарантируя отсутствие зернистости, идеальный блеск поверхности и архивную стойкость снимков при хранении в альбоме
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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