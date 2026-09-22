Картридж PFI-2700MBK (5287C001)
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
5900
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724670
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
5900
Цвет
черный
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
29х14х5
Вес, кг.
1
Описание товара Картридж PFI-2700MBK (5287C001)
Canon PFI-2700MBK — это ключевой картридж для работы с матовыми, плотными художественными (Fine Art) и инженерными бумагами. Пигмент матового черного цвета не проникает вглубь рыхлых волокон, а фиксируется на поверхности, создавая бархатистый, насыщенный черный тон без серого налета. Он незаменим при печати контрастной графики, чертежей, репродукций и художественной черно-белой фотографии, гарантируя архивную долговечность отпечатков.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
5900
Цвет
черный
Страна производитель
Япония
Canon PFI-2700MBK — это ключевой картридж для работы с матовыми, плотными художественными (Fine Art) и инженерными бумагами. Пигмент матового черного цвета не проникает вглубь рыхлых волокон, а фиксируется на поверхности, создавая бархатистый, насыщенный черный тон без серого налета. Он незаменим при печати контрастной графики, чертежей, репродукций и художественной черно-белой фотографии, гарантируя архивную долговечность отпечатков.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
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