Картридж EPSON C13T54XB00 IC CS-P7000 T54X (C13T54XB00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724632
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х12х5
Вес, г.
600
Описание товара Картридж EPSON C13T54XB00 IC CS-P7000 T54X (C13T54XB00)
Epson C13T54XB00 Green (T54XB00) — это незаменимый элемент расширенной многоцветной палитры UltraChrome HDX. Добавление хроматического зеленого канала позволяет плоттеру уверенно воспроизводить сложнейшие природные пейзажи, сочную глянцевую рекламу и достигать точного соответствия до 99% шкалы цветов Pantone. Оригинальный состав красителя гарантирует стабильное давление в чернильном тракте, защищает дюзы печатающей головки от забивания и обеспечивает идеальную четкость графики.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Epson C13T54XB00 Green (T54XB00) — это незаменимый элемент расширенной многоцветной палитры UltraChrome HDX. Добавление хроматического зеленого канала позволяет плоттеру уверенно воспроизводить сложнейшие природные пейзажи, сочную глянцевую рекламу и достигать точного соответствия до 99% шкалы цветов Pantone. Оригинальный состав красителя гарантирует стабильное давление в чернильном тракте, защищает дюзы печатающей головки от забивания и обеспечивает идеальную четкость графики.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж EPSON C13T54XB00 IC CS-P7000 T54X (C13T54XB00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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