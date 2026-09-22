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Картридж INK TANK PFI-030 MAGENTA (3491C001) купить с доставкой в Москве
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Картридж INK TANK PFI-030 MAGENTA (3491C001)

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Картридж INK TANK PFI-030 MAGENTA (3491C001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724611
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
300

Описание товара Картридж INK TANK PFI-030 MAGENTA (3491C001)

Canon PFI-030 Magenta (3491C001) ориентирован на использование в небольших проектных группах, архитектурных мастерских и учебных заведениях со средними объемами печати. Высокоплотный пигмент мгновенно фиксируется на поверхности как обычной, так и специализированной плотной бумаги, предотвращая растекание красителя. Это гарантирует безупречную четкость тонких цветных линий на чертежах, схемах CAD/GIS, плакатах и презентационных материалах.

Отзывы о товаре Картридж INK TANK PFI-030 MAGENTA (3491C001)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Canon PFI-030 Magenta (3491C001) ориентирован на использование в небольших проектных группах, архитектурных мастерских и учебных заведениях со средними объемами печати. Высокоплотный пигмент мгновенно фиксируется на поверхности как обычной, так и специализированной плотной бумаги, предотвращая растекание красителя. Это гарантирует безупречную четкость тонких цветных линий на чертежах, схемах CAD/GIS, плакатах и презентационных материалах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж INK TANK PFI-030 MAGENTA (3491C001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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