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Картридж CANON PFI-050Y YELLOW (5701C001) купить с доставкой в Москве
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Картридж CANON PFI-050Y YELLOW (5701C001)

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Картридж CANON PFI-050Y YELLOW (5701C001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724519
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
желтый
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
14х4х4
Вес, г.
130

Описание товара Картридж CANON PFI-050Y YELLOW (5701C001)

Оригинальный заправочный контейнер Canon PFI-050Y Yellow разработан для быстрой и чистой дозаправки встроенной СНПЧ плоттера. Форма заправочного носика снабжена уникальным механическим ключом-пазом, который стыкуется исключительно с горловиной желтого резервуара. Это полностью защищает от случайной ошибки и проливания чернил мимо цели. Фирменный состав гарантирует точную цветопередачу, чистые оттенки желтого и зеленого, а также стабильную работу печатающей головки плоттера без засорения дюз.

Отзывы о товаре Картридж CANON PFI-050Y YELLOW (5701C001)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
желтый
Страна производитель
Япония
Описание
Оригинальный заправочный контейнер Canon PFI-050Y Yellow разработан для быстрой и чистой дозаправки встроенной СНПЧ плоттера. Форма заправочного носика снабжена уникальным механическим ключом-пазом, который стыкуется исключительно с горловиной желтого резервуара. Это полностью защищает от случайной ошибки и проливания чернил мимо цели. Фирменный состав гарантирует точную цветопередачу, чистые оттенки желтого и зеленого, а также стабильную работу печатающей головки плоттера без засорения дюз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж CANON PFI-050Y YELLOW (5701C001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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