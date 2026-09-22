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Картридж Canon PFI-341 Magenta (6841C001) купить с доставкой в Москве
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Картридж Canon PFI-341 Magenta (6841C001)

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Картридж Canon PFI-341 Magenta (6841C001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724514
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х5
Вес, г.
520

Описание товара Картридж Canon PFI-341 Magenta (6841C001)

Оригинальная чернильная емкость Canon PFI-341M Magenta является незаменимым компонентом для точной цветопередачи и стабильной работы промышленных плоттеров. Оригинальный чип обеспечивает корректное отображение уровня красителя в меню плоттера и защищает печатающую головку от работы «всухую». Продуманная конструкция бака позволяет производить «горячую замену» картриджа (Hot Swap) прямо во время процесса печати, что предотвращает порчу дорогостоящих рулонных материалов и экономит время оператора.

Отзывы о товаре Картридж Canon PFI-341 Magenta (6841C001)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальная чернильная емкость Canon PFI-341M Magenta является незаменимым компонентом для точной цветопередачи и стабильной работы промышленных плоттеров. Оригинальный чип обеспечивает корректное отображение уровня красителя в меню плоттера и защищает печатающую головку от работы «всухую». Продуманная конструкция бака позволяет производить «горячую замену» картриджа (Hot Swap) прямо во время процесса печати, что предотвращает порчу дорогостоящих рулонных материалов и экономит время оператора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Canon PFI-341 Magenta (6841C001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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