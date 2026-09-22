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Чернила INK GI-46 Y EMB (4429C001) купить с доставкой в Москве
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Чернила INK GI-46 Y EMB (4429C001)

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Чернила INK GI-46 Y EMB (4429C001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
14000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724432
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
14000
Цвет
желтый
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
18х6х6
Вес, г.
211

Описание товара Чернила INK GI-46 Y EMB (4429C001)

Краситель для заправки картриджа струйного принтера.

Отзывы о товаре Чернила INK GI-46 Y EMB (4429C001)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
14000
Цвет
желтый
Страна производитель
Япония
Описание
Краситель для заправки картриджа струйного принтера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила INK GI-46 Y EMB (4429C001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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