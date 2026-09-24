Ножовка по металлу KRAFTOOL Extrem, (15802)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
В наличии
Код товара: 723178
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х14х3
Вес, г.
890
Описание товара Ножовка по металлу KRAFTOOL Extrem, (15802)
Пила ручная от бренда Kraftool представляет собой надежный инструмент, идеально подходящий для различных видов работ. Полотно пилы изготовлено из прочной стали, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к износу. Рукоять сделана из двухкомпонентного материала, благодаря чему обеспечивается удобный и безопасный захват, позволяющий работать с инструментом долгое время без дискомфорта. Пила не оснащена функцией поворота полотна, что делает ее конструкцию более простой и надежной. Продукция бренда Kraftool известна своим качеством и долговечностью, и эта пила не исключение. Она станет отличным выбором для как профессионалов, так и для любителей, ищущих надежный инструмент для своей мастерской.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Пила ручная от бренда Kraftool представляет собой надежный инструмент, идеально подходящий для различных видов работ. Полотно пилы изготовлено из прочной стали, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к износу. Рукоять сделана из двухкомпонентного материала, благодаря чему обеспечивается удобный и безопасный захват, позволяющий работать с инструментом долгое время без дискомфорта. Пила не оснащена функцией поворота полотна, что делает ее конструкцию более простой и надежной. Продукция бренда Kraftool известна своим качеством и долговечностью, и эта пила не исключение. Она станет отличным выбором для как профессионалов, так и для любителей, ищущих надежный инструмент для своей мастерской.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по металлу KRAFTOOL Extrem, (15802) – стоимость товара 2200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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