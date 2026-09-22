Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440

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Характеристики
Тип товара
Перфоратор
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (бетон)
50
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
150
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722954
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Перфоратор AEG — это мощный и надежный инструмент, идеальный для выполнения самых сложных задач в строительстве и ремонте. С весом 11,8 кг, этот перфоратор сочетает в себе прочность и удобство использования, а дополнительная рукоятка обеспечивает контроль и комфорт даже при длительной работе.
Основные характеристики перфоратора включают потребляемую мощность в 1700 Вт, что обеспечивает высокую производительность и эффективность. Максимальная энергия удара составляет впечатляющие 27 Дж, что позволяет успешно справляться с самыми твердыми материалами. С максимальным диаметром сверления 50 мм по бетону и 150 мм при использовании коронки, этот инструмент станет незаменимым помощником на стройплощадке.
Перфоратор оснащен системой крепления бура SDS-Max, что облегчает замену аксессуаров и гарантирует надежное закрепление инструмента. Для безопасности оператора предусмотрена предохранительная муфта, защищающая от обратных ударов. Электронная регулировка частоты вращения позволяет легко адаптировать инструмент под конкретные задачи, обеспечивая точность и аккуратность работы.
Этот перфоратор от AEG предоставляет возможности работы в режимах сверления и долбления, расширяя его функциональность. Комплектуется кейсом для удобной транспортировки и хранения. Отсутствие реверса компенсируется высокой надежностью и долговечностью конструкции. Перфоратор AEG — это выбор профессионалов, ценящих мощность, надежность и комфорт в работе.
Перфоратор AEG — это мощный и надежный инструмент, идеальный для выполнения самых сложных задач в строительстве и ремонте. С весом 11,8 кг, этот перфоратор сочетает в себе прочность и удобство использования, а дополнительная рукоятка обеспечивает контроль и комфорт даже при длительной работе.
Основные характеристики перфоратора включают потребляемую мощность в 1700 Вт, что обеспечивает высокую производительность и эффективность. Максимальная энергия удара составляет впечатляющие 27 Дж, что позволяет успешно справляться с самыми твердыми материалами. С максимальным диаметром сверления 50 мм по бетону и 150 мм при использовании коронки, этот инструмент станет незаменимым помощником на стройплощадке.
Перфоратор оснащен системой крепления бура SDS-Max, что облегчает замену аксессуаров и гарантирует надежное закрепление инструмента. Для безопасности оператора предусмотрена предохранительная муфта, защищающая от обратных ударов. Электронная регулировка частоты вращения позволяет легко адаптировать инструмент под конкретные задачи, обеспечивая точность и аккуратность работы.
Этот перфоратор от AEG предоставляет возможности работы в режимах сверления и долбления, расширяя его функциональность. Комплектуется кейсом для удобной транспортировки и хранения. Отсутствие реверса компенсируется высокой надежностью и долговечностью конструкции. Перфоратор AEG — это выбор профессионалов, ценящих мощность, надежность и комфорт в работе.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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