Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722916
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530
Шлифовальная машина AEG с мощностью 1100 Вт является надежным инструментом для профессионалов и домашних мастеров. Эта ленточная шлифмашина отличается высокой производительностью и эргономичным дизайном, что делает ее идеальной для различных шлифовальных работ.
С весом в 5 кг устройство остается достаточно удобным для использования, обеспечивая стабильность и контроль при работе. Диаметр посадочного отверстия в 100 мм позволяет легко заменять и фиксировать ленты, повышая производительность труда.
Компактные размеры — длина 10 см и ширина 14 см — обеспечивают удобство работы в ограниченных пространствах, не жертвуя при этом мощностью. Шлифмашина способна развивать скорость ленты до 400 м/мин, что делает ее отличным выбором для эффективного и быстрого снятия материала.
Работая от стандартного напряжения в 220 В, данный инструмент легко интегрируется в большинство рабочих сред, требующих высокой производительности и надежности. Бренд AEG, известный своим качеством и долговечностью, гарантирует, что эта шлифовальная машина станет вашим надежным помощником в выполнении шлифовальных работ различной сложности.
Шлифовальная машина AEG с мощностью 1100 Вт является надежным инструментом для профессионалов и домашних мастеров. Эта ленточная шлифмашина отличается высокой производительностью и эргономичным дизайном, что делает ее идеальной для различных шлифовальных работ.
С весом в 5 кг устройство остается достаточно удобным для использования, обеспечивая стабильность и контроль при работе. Диаметр посадочного отверстия в 100 мм позволяет легко заменять и фиксировать ленты, повышая производительность труда.
Компактные размеры — длина 10 см и ширина 14 см — обеспечивают удобство работы в ограниченных пространствах, не жертвуя при этом мощностью. Шлифмашина способна развивать скорость ленты до 400 м/мин, что делает ее отличным выбором для эффективного и быстрого снятия материала.
Работая от стандартного напряжения в 220 В, данный инструмент легко интегрируется в большинство рабочих сред, требующих высокой производительности и надежности. Бренд AEG, известный своим качеством и долговечностью, гарантирует, что эта шлифовальная машина станет вашим надежным помощником в выполнении шлифовальных работ различной сложности.
Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530