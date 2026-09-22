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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1200
Диаметр диска
150
Макс. частота вращения диска
2500
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722914
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Описание товара Шлифмашина полировальная AEG PE 150 4935412266
Шлифовальная машина AEG — это высокоэффективный инструмент, идеально подходящий как для профессиональных, так и для домашних работ по полировке и шлифованию. Эта модель обладает мощностью 1200 Вт, что обеспечивает надежную производительность даже при интенсивных задачах. Благодаря регулируемой частоте вращения, которая может достигать до 2500 об/мин, вы сможете адаптировать работу инструмента в зависимости от материала и характера обработки.
Надежная защита от перегрузок позволяет увеличить срок службы устройства, обеспечивая безопасность и плавность в работе. Для повышения удобства и эффективности эксплуатации предусмотрена функция фиксации шпинделя, что упрощает смену дисков и дальнейшее использование устройства.
Эргономичный дизайн шлифовальной машины AEG с весом всего 2,1 кг обеспечивает комфорт в использовании, позволяя работать продолжительное время без излишнего напряжения. С диаметром диска 150 мм это устройство считается универсальным инструментом для выполнения широкого спектра задач.
AEG — это бренд, который заслужил доверие пользователей благодаря своей надежности и высокому качеству продукции. Шлифовальная машина AEG станет незаменимым помощником в любых полировальных и шлифовальных работах, гарантируя отличный результат с минимальными усилиями.
Шлифовальная машина AEG — это высокоэффективный инструмент, идеально подходящий как для профессиональных, так и для домашних работ по полировке и шлифованию. Эта модель обладает мощностью 1200 Вт, что обеспечивает надежную производительность даже при интенсивных задачах. Благодаря регулируемой частоте вращения, которая может достигать до 2500 об/мин, вы сможете адаптировать работу инструмента в зависимости от материала и характера обработки.
Надежная защита от перегрузок позволяет увеличить срок службы устройства, обеспечивая безопасность и плавность в работе. Для повышения удобства и эффективности эксплуатации предусмотрена функция фиксации шпинделя, что упрощает смену дисков и дальнейшее использование устройства.
Эргономичный дизайн шлифовальной машины AEG с весом всего 2,1 кг обеспечивает комфорт в использовании, позволяя работать продолжительное время без излишнего напряжения. С диаметром диска 150 мм это устройство считается универсальным инструментом для выполнения широкого спектра задач.
AEG — это бренд, который заслужил доверие пользователей благодаря своей надежности и высокому качеству продукции. Шлифовальная машина AEG станет незаменимым помощником в любых полировальных и шлифовальных работах, гарантируя отличный результат с минимальными усилиями.
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